La ilusión es más común en las regiones polares, pero puede aparecer en desiertos 

Muchas personas observan este fenómeno y no entienden de qué se trata. Este fenómeno crea imágenes distorsionadas y elevadas de objetos distantes, como barcos, islas o construcciones, que parecen flotar en el aire o aparecer y desaparecer. A continuación te contaremos la razón por la sucede.

Qué es el Fata Morgana

La fatamorgana, también llamada Fata Morgana, es un tipo de espejismo que se produce por la refracción de la luz al pasar a través de capas de aire con diferentes temperaturas. La refracción es la curvatura de las ondas de luz al cambiar de medio, en este caso, de capas de aire con distintas temperaturas.

barco mar
Generalmente, el espejismo se basa en un objeto real, como un barco a lo lejos

Cuando el aire cerca del suelo es más cálido que el aire más arriba, la luz se curva hacia arriba, creando una imagen invertida del objeto. Esta imagen invertida se combina con la imagen real del objeto, creando una imagen distorsionada y elevada, similar a un castillo de cuento de hadas.

Dónde se puede ver este fenómeno

Este tipo de ilusión se puede ver sobre todo en regiones polares, donde la diferencia de temperatura es mucho más extrema y evidente. Sin embargo, en las costas españolas también es frecuente disfrutar de las fata Morgana.

El parque natural más reconocido de la provincia de Almería, Cabo de Gata, puede presumir de este fenómeno óptico. No es muy difícil encontrar este tipo de ilusiones durante los días más calurosos del año, cuando la temperatura del mar y el aire recrea figuras inexistentes como barcos flotantes.

barco ilusion
Una Fata Morgana puede aparecer tanto en tierra como en el mar

Fata Morgana es el nombre de la hermanastra hechicera del mítico rey Arturo. La leyenda cuenta que ella se encargaba, entre otras maldades, de crear visiones de castillos y ciudades sobre el agua para engañar a los marineros haciéndoles creer que estaban cerca de la costa para que saltaran confiados al agua y encontraran una muerte segura.

Las visiones siguen existiendo en la actualidad y ahora se usa el término Fata morgana para hablar de un efecto óptico, un espejismo.

