Dónde se puede ver este fenómeno

Este tipo de ilusión se puede ver sobre todo en regiones polares, donde la diferencia de temperatura es mucho más extrema y evidente. Sin embargo, en las costas españolas también es frecuente disfrutar de las fata Morgana.

El parque natural más reconocido de la provincia de Almería, Cabo de Gata, puede presumir de este fenómeno óptico. No es muy difícil encontrar este tipo de ilusiones durante los días más calurosos del año, cuando la temperatura del mar y el aire recrea figuras inexistentes como barcos flotantes.

barco ilusion Una Fata Morgana puede aparecer tanto en tierra como en el mar

Fata Morgana es el nombre de la hermanastra hechicera del mítico rey Arturo. La leyenda cuenta que ella se encargaba, entre otras maldades, de crear visiones de castillos y ciudades sobre el agua para engañar a los marineros haciéndoles creer que estaban cerca de la costa para que saltaran confiados al agua y encontraran una muerte segura.

Las visiones siguen existiendo en la actualidad y ahora se usa el término Fata morgana para hablar de un efecto óptico, un espejismo.