El mar se tiñó de rojo: el fenómeno natural con un poderoso simbolismo en la biblia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yaluracheit/status/1954577543144604021&partner=&hide_thread=false El lago Kineret (mar de Galilea), el cúmulo de agua dulce más grande de Israel, hoy, se ha teñido de manchas de color rojo sangre. no se, si, sean algas... pero raro, raro es.pic.twitter.com/jtqR5BI94m — Yalú (@yaluracheit) August 10, 2025

El pigmento es no tóxico, y pruebas profesionales en el Mar de Galilea han confirmado que los nadadores no deben preocuparse por el agua roja.

Qué significado tiene en la biblia

En la Biblia, el agua teñida de rojo aparece en uno de los episodios más recordados del Libro del Éxodo: las plagas que Dios envió sobre Egipto para liberar al pueblo de Israel. La primera de ellas, narrada en Éxodo 7:20-21, relata cómo Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, golpeó las aguas del Nilo con su vara y estas se convirtieron en sangre.

mapa galilea Esta es la zona donde ocurrió el fenómeno

El río y los canales quedaron teñidos de rojo, provocando la muerte de los peces y volviendo el agua imposible de beber. Este acto no solo fue un desastre natural, sino un símbolo de juicio y del poder de Dios sobre los gobernantes humanos.

Otro episodio icónico donde el agua roja y el mar tienen protagonismo es la apertura del Mar Rojo (Éxodo 14:21-31). Aunque el nombre “Mar Rojo” probablemente derive de traducciones antiguas del hebreo Yam Suph (mar de juncos) o de fenómenos naturales como floraciones algales y sedimentos que le daban un tono rojizo, para la tradición bíblica es el escenario del milagro en el que el pueblo de Israel cruzó en seco y escapó del ejército egipcio. El mar aquí se convierte en símbolo de liberación, fe y protección divina.