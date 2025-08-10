Qué es este fenómeno

Un arcoíris de fuego, también conocido como arco circunhorizontal, es un fenómeno óptico atmosférico que se produce cuando la luz solar interactúa con cristales de hielo en forma de placa hexagonal en nubes cirrus de gran altitud.

arcoiris Este fenómeno puede suceder en cualquier parte del mundo

Estos cristales actúan como prismas, refractando la luz solar y creando una banda horizontal de colores brillantes, similar a un arcoíris, pero con la particularidad de ser más corto y grueso.