Afectan de forma más grave a los pulmones y al corazón. La exposición a estas partículas puede provocar tos o dificultad para respirar, agravar el asma y desarrollar enfermedades respiratorias crónicas.
El aire supera el límite máximo anual establecido por la OMS. La exposición prolongada constituye un riesgo para la salud.
Cómo cuidarnos del aire
Algunas de las medidas que se deben tomar para cuidarnos de la mala calidad del aire, según el gobierno de Mendoza son
- Evitar la exposición: limitar las actividades al aire libre, especialmente durante las horas pico de contaminación.
- Cerrar ventanas y puertas: mantener el aire interior lo más limpio posible.
- Usar mascarillas: en exteriores, especialmente si se debe salir, usar mascarillas de alta eficiencia como las N95.
- Mantenerse hidratado: beber abundante agua para ayudar a eliminar toxinas.
- Cuidar la alimentación: consumir alimentos ricos en antioxidantes.
- Evitar factores de riesgo: no fumar, evitar el uso de aerosoles y mantener la casa limpia y libre de polvo.
- Monitorear la calidad del aire: consultar fuentes oficiales para conocer el índice de calidad del aire y tomar precauciones adicionales si es necesario.
- Consultar a un médico: si se presentan síntomas respiratorios o se tiene alguna enfermedad preexistente, es importante consultar con un médico y seguir sus indicaciones.
- Informarse: estar atento a comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.