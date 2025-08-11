Esta es la única provincia en alerta por fuertes lluvias este martes 12 de agosto

Luego de varias semanas en alerta por fuertes vientos en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias para mañana 12 de agosto. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fenómeno.

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Neuquén. El área será afectada por lluvias, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas mas altas.

Esta es la provincia afectada este martes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

