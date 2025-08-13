Evita salir durante un alerta vigente 

Evita salir durante un alerta vigente 

Luego de varias semanas sin alertas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de vientos extremadamente fuertes a las Islas Malvinas este miércoles 13 de agosto. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte frente a las fuertes ráfagas.

Alerta por fuerte vientos

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Durante algunas situaciones meteorológicas pueden coincidir varios fenómenos adversos, ya sea que se den simultáneamente o en periodos inferiores a 24 horas. Cuando esto ocurra, el área del mapa tendrá el color correspondiente al nivel de alerta más alto.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las Islas Malvinas. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

mapa_alertas
Estas son las áreas afectadas este miércoles 13 de agosto

Estas son las áreas afectadas este miércoles 13 de agosto

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos

viento.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar