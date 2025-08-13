Alerta por fuerte vientos
El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.
Durante algunas situaciones meteorológicas pueden coincidir varios fenómenos adversos, ya sea que se den simultáneamente o en periodos inferiores a 24 horas. Cuando esto ocurra, el área del mapa tendrá el color correspondiente al nivel de alerta más alto.