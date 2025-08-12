Alerta por viento Zonda en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de viento Zonda en un solo departamento. Este martes el departamento de Malargüe se ve afectado por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas. Según el SMN, este llegará al mediodía hasta la tarde.

mapa_alertas (95) El departamento de Malargüe se ve afectado este martes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.