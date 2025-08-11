Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en las provincias de Neuquén y Río Negro. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h pudiendo ser superados de manera puntual.

mapa_alertas - 2025-08-11 Estas son las provincias afectadas este lunes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.