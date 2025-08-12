Rayo verde: el asombroso fenómeno que solo pocos logran ver

Destello verde, o rayo verde, es un fenómeno óptico atmosférico que ocurre poco después de la puesta de sol y poco antes de la salida de la luna, en el que se puede ver un punto verde, normalmente por uno o dos segundos, sobre la posición del sol. A continuación te contaremos todos los detalles de este increíble fenómeno.

Qué es este fenómeno

El "rayo verde" o destello verde es un fenómeno óptico atmosférico que ocurre cerca del amanecer o el atardecer, cuando el sol está cerca del horizonte. Durante unos segundos, justo antes o después de que el sol se oculte por completo, se puede observar un punto verde brillante sobre el borde superior del disco solar. Este fenómeno se produce por la refracción y dispersión de la luz solar en la atmósfera, similar a cómo se forma un arco iris.

rayo en el cielo verde
El rayo verde (o destello verde) es un fenómeno atmosférico que fue popularizado por Julio Verne

¿Por qué ocurre?

  • Refracción y dispersión: la atmósfera actúa como un prisma, separando la luz solar en sus diferentes longitudes de onda (colores).
  • Condiciones favorables: para que el rayo verde sea visible, se necesita un horizonte despejado, aire tranquilo y, a menudo, una inversión de temperatura (aire más cálido sobre aire más frío)
  • Duración: el fenómeno suele durar solo uno o dos segundos, pero en condiciones muy favorables puede durar más tiempo.

Cómo se puede observar

Para todos aquellos que deseen contemplar el denominado rayo verde, han de buscar un horizonte sin obstáculos y con gran visibilidad, como una llanura, el mar o el desierto, esperando un día luminoso y claro, preferiblemente en otoño o en invierno, cuando el sol no esté demasiado enrojecido durante su caída en el horizonte.

Con estas circunstancias y con un poco de fortuna, los observadores podrán ver una pequeña franja verde durante unos instantes, es decir, justo en el momento en el que el sol desaparece en su totalidad.

rayo color verde
Pueden ser vistos cuando el horizonte está despejado y sin obstáculos

La duración varía en función de la rapidez con la que el sol se pone, la cual está relacionada con el ángulo del ecuador celeste respecto al horizonte. De hecho, se oculta verticalmente y de manera más rápida en el Ecuador, donde el destello verde es aún más fugaz, y de modo más lento cerca de los polos, donde la puesta de sol puede durar más de una hora, y el rayo verde, por consiguiente, puede ser visto hasta varios minutos. Incluso, se han llegado a contemplar el destello verde durante 35 minutos.

