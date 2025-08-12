Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenderNature/status/1955224072914341910&partner=&hide_thread=false
La formación de trombas marinas generalmente está asociada con el desarrollo de nubes tipo cumulus congestus o cumulonimbus, que son nubes muy desarrolladas verticalmente.
Una tromba marina dura unos 15 a 20 minutos. Pueden viajar a velocidad de 5-25 mph. Pueden rotar a favor o en contra de las manecillas del reloj. Su altura puede ser de unos 2,000-3,000 pies, medir de ancho entre pocos pies hasta cientos de pies, y la velocidad de viento puede ser de 60 a 120 mph.
Cómo cuidarse si hay una tromba marina
Algunas de las medidas que puedes tomar para cuidarte son:
tromba marina rusia
Si el fenómeno te sorprende en la costa, alejate. Los vientos de una tromba marina pueden alcanzar hasta 300 kilómetros por hora.
- Si al estar navegando y aparece una tromba marina, dirigite en sentido opuesto. Llevá siempre chaleco salvavidas y colocalo apenas se divise.
- Si estás nadando, salí rápidamente del agua y buscá un lugar seguro en la tierra donde refugiarte. Si bien son de corta duración, pueden generarse vientos huracanados de más de 300 kilómetros por hora, por lo cual se pueden dar casos de voladuras de techos y caídas de árboles ya que el comportamiento es muy similar al de un tornado.
- Tené en cuenta que este tipo de fenómeno puede estar acompañado de otros eventos como fuertes vientos, tormentas eléctricas o granizo.
- Si la tromba llega a tierra y no hay tiempo para buscar un refugio adecuado, arrojate a lo largo de una acequia o zanja. Permanecé ahí hasta que pase el peligro.
- No permanecer dentro de un automóvil, carpa o casa rodante.