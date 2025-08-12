Qué es este fenómeno

Es un fenómeno meteorológico que se produce sobre el agua, en un lugar muy puntual y que a diferencia de los tornados, van desde la superficie hacia la nube. Por lo general tienen entre uno y dos kilómetros de diámetro.

Al estar cerca de la costa y se produce el fenómeno, evitar salir a lugares abiertos o permanecer en estructuras con techos grandes y ligeros (como tinglados, gimnasios o galpones). Alejarse de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores.