El recurso estratégico de China que define la tensión comercial con Estados Unidos

Estados Unidos y China mantienen una relación marcada por la competencia y la interdependencia. Mientras compiten por el liderazgo económico, tecnológico y militar, también se necesitan mutuamente en aspectos clave que sostienen sus economías.
Para Washington, asegurar ciertos recursos, mantener un comercio equilibrado y evitar que Pekín use su poder como arma geopolítica se ha vuelto una prioridad estratégica.
Se trata de las tierras raras, estas son un conjunto de minerales indispensables para el mundo moderno, porque de ellos dependen tecnologías tan comunes como los teléfonos móviles y tan estratégicas como los sistemas de defensa militar. Aunque no son realmente escasas, su extracción y procesamiento son complejos, y ahí radica el verdadero valor.
China, al concentrar la mayor parte de la producción y el refinado, ha convertido a estos elementos en una carta de poder que condiciona la relación con países como Estados Unidos, que los necesita para sostener su industria y su liderazgo tecnológico. Así mismo, los fabricantes de automóviles estadounidenses serían los primeros afectados ante un bloqueo del país de oriente.
China es el principal productor y procesador de tierras raras a nivel mundial, controlando aproximadamente el 70% de la producción y un porcentaje aún mayor del procesamiento.
Hace dos meses, China anunció que revisaría y aprobaría las solicitudes de exportación de bienes restringidos, como las tierras raras, tras un acuerdo alcanzado con Estados Unidos en Londres, según informó en su momento el Ministerio de Comercio.
En aquel contexto de fuerte tensión por la guerra comercial, este punto se convirtió en un elemento clave, ya que Pekín controlaba la mayor parte de estos minerales estratégicos para la industria tecnológica y de defensa. A cambio, Washington se comprometió a cancelar una serie de medidas restrictivas contra China, aunque sin ofrecer detalles específicos.