El recurso estratégico de China que define la tensión comercial con Estados Unidos

China, al concentrar la mayor parte de la producción y el refinado, ha convertido a estos elementos en una carta de poder que condiciona la relación con países como Estados Unidos, que los necesita para sostener su industria y su liderazgo tecnológico. Así mismo, los fabricantes de automóviles estadounidenses serían los primeros afectados ante un bloqueo del país de oriente.

Tierras Raras (1) Minerales estratégicos: esenciales para la tecnología, la defensa y la energía limpia.

La lucha de poder por las tierras raras y su impacto

China es el principal productor y procesador de tierras raras a nivel mundial, controlando aproximadamente el 70% de la producción y un porcentaje aún mayor del procesamiento.

Hace dos meses, China anunció que revisaría y aprobaría las solicitudes de exportación de bienes restringidos, como las tierras raras, tras un acuerdo alcanzado con Estados Unidos en Londres, según informó en su momento el Ministerio de Comercio.

En aquel contexto de fuerte tensión por la guerra comercial, este punto se convirtió en un elemento clave, ya que Pekín controlaba la mayor parte de estos minerales estratégicos para la industria tecnológica y de defensa. A cambio, Washington se comprometió a cancelar una serie de medidas restrictivas contra China, aunque sin ofrecer detalles específicos.