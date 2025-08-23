Inicio Mundo Vladimir Putin
Tres años y medio de guerra

Vladimir Putin insiste en prolongar la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania cumple 3 años y medio. Vladimir Putin apuesta a conquistar el Donbás mientras la economía rusa se acerca a la recesión

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (Archivo). Crédito: EFE/Alexander Zemlianichenko.

La guerra en Ucrania cumple tres años y medio sin señales de que Rusia busque poner fin al conflicto. El presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que la victoria está cerca, aunque los avances en el frente siguen siendo limitados. Según medios estadounidenses, en un encuentro en Alaska con Donald Trump, Putin afirmó que Moscú podría conquistar pronto todo el Donbás.

guera-rusia-ucrania-putin-efe-2
Varios tanques participan en unas maniobras militares rusas (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/Alexey Nikolsky.

Varios tanques participan en unas maniobras militares rusas (Archivo). Crédito: EFE/Alexey Nikolsky.

Vladimir Putin mantiene la presión en la guerra en Ucrania

Según informa EFE, el ejército de Ucrania enfrenta una fuerte escasez de soldados, lo que complica la recuperación de territorios ocupados. Aun así, el presidente Volodímir Zelenski se niega a aceptar las exigencias del Kremlin, que implicarían una rendición.

Actualmente, las fuerzas rusas controlan unos 115.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, menos que la superficie de Grecia. Una parte de ese territorio, incluida Crimea, ya estaba en manos de Moscú desde antes de 2022. En el Donbás, Rusia domina 46.500 kilómetros cuadrados, pero aún le faltan alrededor de 6.500 para controlar toda la región.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, descartó el apuro del presidente ucraniano Volodimir Zelenski por concretar una cumbre con Vladimir Putin en suelo europeo.

Rusia avanza en el Donbás, pero la guerra se estanca

Las tropas rusas han realizado operaciones en Donetsk, donde buscan romper la línea defensiva ucraniana entre Pokrovsk y Kramatorsk. Aunque Kiev afirma haber frenado esos ataques, Moscú anunció la toma de varias localidades estratégicas. Analistas coinciden en que el ejército ruso necesitará meses para acercarse a las principales fortalezas del norte de Donetsk.

Mientras tanto, Ucrania enfrenta deserciones en sus filas y la presión constante de los bombardeos rusos. Zelenski estima que Moscú necesitará al menos cuatro años para tomar el resto del Donbás bajo control ucraniano.

guera-rusia-ucrania-putin-efe-3
Dos personas caminan junto a un monumento conmemorativo a los soldados ucraniano fallecidos (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/Rostyslav Averchuk.

Dos personas caminan junto a un monumento conmemorativo a los soldados ucraniano fallecidos (Archivo). Crédito: EFE/Rostyslav Averchuk.

Una guerra larga y una economía rusa en riesgo

Los expertos no ven un final cercano. Prevén que la guerra se prolongue hasta 2026, ya que Putin no contempla reunirse con Zelenski salvo para negociar una rendición.

La economía de Rusia muestra señales de debilidad. El déficit fiscal supera el 2 % del PIB y el crecimiento cayó al 1,2 % en el primer semestre de 2025, frente al 4,3 % del año anterior. El Gobierno ruso reconoce que sólo el sector militar mantiene un ritmo positivo, mientras considera subir impuestos, lo que podría aumentar el descontento interno.

Con aranceles al petróleo en India y la dependencia de China como principal comprador, Moscú enfrenta cada vez más presión económica. Pero por ahora, Vladimir Putin apuesta a resistir y prolongar la ofensiva en el frente.

Temas relacionados:

Te puede interesar