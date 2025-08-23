Inicio Mundo Donald Trump
Nuevo golpe judicial a la Casa Blanca

Donald Trump sufre un nuevo revés judicial

Un juez federal bloqueó a Donald Trump y frenó su plan de cortar fondos a ciudades santuario en Estados Unidos. Segundo revés en 24 horas

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Una protesta a favor de las ciudades santuario y en contra de las políticas migratorias de Donald Trump

Una protesta a favor de las ciudades santuario y en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, en Nueva York, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Justin Lane.

Un juez federal detuvo este viernes la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba negar fondos a las llamadas ciudades “santuario”, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Denver. Gracias a esta decisión, urbes como Boston, Santa Fe, Portland, Oakland, Sacramento, San Diego y otras más de 30 jurisdicciones mantendrán el acceso a los recursos federales.

La orden preliminar del magistrado William Orrick, con sede en San Francisco, establece que el Gobierno no puede recortar fondos federales como castigo a los distritos que no colaboran plenamente con las políticas migratorias de Washington. Según Orrick, la medida impulsada por Donald Trump es “inconstitucional” y viola la independencia de poderes.

ciudad santuario estados unidos efe 2
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/ Annabelle Gordon.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Annabelle Gordon.

Un fallo que limita la presión de Donald Trump sobre inmigración

Hace tres meses, el Departamento de Seguridad Nacional había publicado una lista con más de 500 jurisdicciones santuario, advirtiendo que podrían perder financiamiento federal. La estrategia de Donald Trump consistía en usar la presión económica contra ciudades que no ponían a sus gobiernos locales al servicio de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, el juez Orrick volvió a marcar límites. Ya en 2017 había frenado una iniciativa similar de Trump, argumentando que cortar fondos a gobiernos locales por motivos políticos no solo es ilegal, sino que atenta contra la Constitución.

Segundo revés judicial en menos de 24 horas

Este fallo representa además el segundo golpe legal a las políticas migratorias de Trump en un solo día. El jueves, una jueza en Florida ordenó cerrar en 60 días el centro de detención “Alligator Alcatraz”, denunciado por sus pésimas condiciones para migrantes. La magistrada también prohibió que más personas fueran trasladadas al lugar. Organizaciones civiles celebraron la decisión, pero advirtieron que aún persisten “condiciones inhumanas” en el centro.

Con este doble revés, Donald Trump enfrenta crecientes obstáculos en su intento de endurecer la política migratoria en Estados Unidos. La justicia vuelve a mostrar que sus planes encuentran límites legales, incluso cuando buscan imponerse a nivel federal.

Temas relacionados:

Te puede interesar