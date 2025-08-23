Un juez federal detuvo este viernes la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba negar fondos a las llamadas ciudades “santuario”, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Denver. Gracias a esta decisión, urbes como Boston, Santa Fe, Portland, Oakland, Sacramento, San Diego y otras más de 30 jurisdicciones mantendrán el acceso a los recursos federales.
Donald Trump sufre un nuevo revés judicial
