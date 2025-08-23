Donald Trump sufre un nuevo revés judicial

Sin embargo, el juez Orrick volvió a marcar límites. Ya en 2017 había frenado una iniciativa similar de Trump, argumentando que cortar fondos a gobiernos locales por motivos políticos no solo es ilegal, sino que atenta contra la Constitución.

Segundo revés judicial en menos de 24 horas

Este fallo representa además el segundo golpe legal a las políticas migratorias de Trump en un solo día. El jueves, una jueza en Florida ordenó cerrar en 60 días el centro de detención “Alligator Alcatraz”, denunciado por sus pésimas condiciones para migrantes. La magistrada también prohibió que más personas fueran trasladadas al lugar. Organizaciones civiles celebraron la decisión, pero advirtieron que aún persisten “condiciones inhumanas” en el centro.

Con este doble revés, Donald Trump enfrenta crecientes obstáculos en su intento de endurecer la política migratoria en Estados Unidos. La justicia vuelve a mostrar que sus planes encuentran límites legales, incluso cuando buscan imponerse a nivel federal.