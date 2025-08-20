Inicio Mundo Donald Trump
Guerra Rusia-Ucrania

Donald Trump condiciona su rol en las negociaciones entre Volodimir Zelenski y Vladimir Putin

Trump espera el resultado de la reunión entre Zelenski y Putin antes de sumarse a un encuentro trilateral sobre la guerra en Ucrania

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Donald Trump

Donald Trump, reunido con varios líderes europeos este lunes, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington en Estados Unidos. (Archivo). EFE/ @whitehouse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere esperar el resultado de la reunión bilateral entre Volodimir Zelenski y Vladimir Putin antes de decidir si se suma a un encuentro trilateral para buscar un acuerdo de paz en Ucrania, según informa EFE.

En una entrevista radial con el periodista conservador Mark Levin, Trump explicó que su objetivo es frenar la guerra y que confía en tener “buenas posibilidades” de lograrlo. “Tuve reuniones muy exitosas tanto con Putin como con Volodimir Zelenski. Pensé que sería mejor que se reunieran primero entre ellos, sin mí, para ver qué sucede. Quiero ver qué pasa”, afirmó.

Trump, Zelenski y Putin: el peso de la reunión bilateral

El mandatario republicano aclaró que, aunque inicialmente había planeado una cumbre trilateral, tras dialogar con Zelenski, varios líderes europeos y mantener una llamada con Putin, se optó por organizar primero un encuentro exclusivo entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

Trump destacó que la relación entre ambos líderes es “muy mala” y que este paso será clave para evaluar si su intervención directa es necesaria. “Si es necesario, y probablemente lo será, entonces asistiré y creo que podré cerrarlo”, afirmó con confianza.

vladimir-putin-volodimir-zelenski.jpg
El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Trump defiende su historial frente a Rusia

Consultado sobre las críticas por su supuesta cercanía con Moscú, Donald Trump defendió su gestión en contraste con la de administraciones anteriores. Recordó que la anexión de Crimea ocurrió bajo el mandato de Barack Obama y cuestionó la falta de respuesta militar de Washington en ese entonces. “Si yo hubiera cedido esa tierra, hubiera estado en todos los periódicos durante veinte años. Cuando Obama lo hizo, casi ni hablaron de ello”, señaló con indignación.

Además, reveló detalles de su reciente cumbre en Alaska con Vladimir Putin, asegurando que el líder ruso le confesó que, si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2022, la invasión a Ucrania nunca habría ocurrido.

El objetivo de Trump: un Nobel de Paz

El presidente Donald Trump no ocultó su ambición de recibir el Nobel de Paz. Según afirmó, ya ha intervenido con éxito en seis conflictos internacionales y evitó uno más, cuyo nombre prefiere mantener en secreto. “Salvé a mucha gente, cientos de miles, incluso millones de personas. Es una buena sensación”, concluyó.

Temas relacionados:

Te puede interesar