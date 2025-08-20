Donald Trump condiciona su rol en las negociaciones entre Volodimir Zelenski y Vladimir Putin

Trump destacó que la relación entre ambos líderes es “muy mala” y que este paso será clave para evaluar si su intervención directa es necesaria. “Si es necesario, y probablemente lo será, entonces asistiré y creo que podré cerrarlo”, afirmó con confianza.

vladimir-putin-volodimir-zelenski.jpg El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Trump defiende su historial frente a Rusia

Consultado sobre las críticas por su supuesta cercanía con Moscú, Donald Trump defendió su gestión en contraste con la de administraciones anteriores. Recordó que la anexión de Crimea ocurrió bajo el mandato de Barack Obama y cuestionó la falta de respuesta militar de Washington en ese entonces. “Si yo hubiera cedido esa tierra, hubiera estado en todos los periódicos durante veinte años. Cuando Obama lo hizo, casi ni hablaron de ello”, señaló con indignación.

Además, reveló detalles de su reciente cumbre en Alaska con Vladimir Putin, asegurando que el líder ruso le confesó que, si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2022, la invasión a Ucrania nunca habría ocurrido.

El objetivo de Trump: un Nobel de Paz

El presidente Donald Trump no ocultó su ambición de recibir el Nobel de Paz. Según afirmó, ya ha intervenido con éxito en seis conflictos internacionales y evitó uno más, cuyo nombre prefiere mantener en secreto. “Salvé a mucha gente, cientos de miles, incluso millones de personas. Es una buena sensación”, concluyó.