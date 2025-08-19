Inicio Mundo Emmanuel Macron
Guerra Rusia-Ucrania

Emmanuel Macron advierte sobre Rusia y cuestiona la voluntad de paz de Vladimir Putin en la guerra en Ucrania

En Washington, Emmanuel Macron alertó que Rusia es una amenaza y dudó de que Vladimir Putin busque la paz en Ucrania pese a la presión de Trump

Por UNO
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, presidente de Francia, duda de la voluntad de llegar a un acuerdo de paz de Vladimir Putin (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la Rusia de Vladimir Putin “se ha convertido en una potencia de desestabilización” y representa “una amenaza para los europeos”. Según Macron, Moscú no volverá rápidamente a un estado de paz y, por el contrario, sigue intensificando su ofensiva militar en Ucrania.

Según informa la agencia EFE, las declaraciones se dieron en una entrevista televisiva en Washington tras la reunión de líderes europeos con Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Allí, Macron marcó diferencias con la visión del presidente estadounidense, que cree posible lograr un acuerdo directo con Putin.

macron-guerra-ucrania-efe
Los presidentes franc&eacute;s y de Estados Unidos, Emmanuel Macron y Donald Trump, durante el encuentro de ayer en Washington. Cr&eacute;dito: EFE/EPA/Aaron Schwartz.

Los presidentes francés y de Estados Unidos, Emmanuel Macron y Donald Trump, durante el encuentro de ayer en Washington. Crédito: EFE/EPA/Aaron Schwartz.

Dudas sobre la voluntad de paz de Putin

Macron insistió en que Vladimir Putin no muestra señales reales de querer negociar. “Los hechos hablan de las intenciones: Rusia sigue intensificando la guerra en Ucrania”, señaló, recordando los recientes ataques con drones contra ciudades ucranianas.

Para el líder francés, el objetivo de Putin es claro: ganar más territorios y debilitar a Ucrania. Una postura que contrasta con la de Trump, quien sostiene que el presidente ruso estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo.

Macron destacó, sin embargo, que si Putin rechaza este proceso, Europa y Estados Unidos coinciden en la necesidad de incrementar sanciones y presionar más al Kremlin. Según explicó, Trump mostró disposición a aplicar lo que denomina “aranceles primarios y secundarios”, es decir, sanciones económicas más duras.

Garantías de seguridad para Ucrania

Otro de los puntos centrales de la reunión en Washington fue el futuro de la defensa ucraniana. Emmanuel Macron planteó que la principal garantía de seguridad debe ser “un ejército ucraniano robusto, con cientos de miles de soldados y sin limitaciones en su equipamiento”.

A esto se sumaría una “fuerza de reaseguro” por tierra, mar y aire, en la que también participaría Estados Unidos. Aunque no serían tropas de paz ni fuerzas de frontera, se trataría de un apoyo estratégico clave para la estabilidad regional.

Emmanuel Macron celebró la posibilidad de un encuentro directo entre Zelenski y Vladimir Putin, seguido de una reunión trilateral con Trump. Para el presidente francés, esa vía diplomática, junto con la unidad europea y el compromiso de Washington, podría abrir la puerta a un marco de negociación más sólido para Ucrania.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que cualquier reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, debe “prepararse minuciosamente”.

Temas relacionados:

Te puede interesar