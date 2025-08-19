Emmanuel Macron advierte sobre Rusia y cuestiona la voluntad de paz de Vladimir Putin en la guerra en Ucrania

Para el líder francés, el objetivo de Putin es claro: ganar más territorios y debilitar a Ucrania. Una postura que contrasta con la de Trump, quien sostiene que el presidente ruso estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo.

Macron destacó, sin embargo, que si Putin rechaza este proceso, Europa y Estados Unidos coinciden en la necesidad de incrementar sanciones y presionar más al Kremlin. Según explicó, Trump mostró disposición a aplicar lo que denomina “aranceles primarios y secundarios”, es decir, sanciones económicas más duras.

Garantías de seguridad para Ucrania

Otro de los puntos centrales de la reunión en Washington fue el futuro de la defensa ucraniana. Emmanuel Macron planteó que la principal garantía de seguridad debe ser “un ejército ucraniano robusto, con cientos de miles de soldados y sin limitaciones en su equipamiento”.

A esto se sumaría una “fuerza de reaseguro” por tierra, mar y aire, en la que también participaría Estados Unidos. Aunque no serían tropas de paz ni fuerzas de frontera, se trataría de un apoyo estratégico clave para la estabilidad regional.

Emmanuel Macron celebró la posibilidad de un encuentro directo entre Zelenski y Vladimir Putin, seguido de una reunión trilateral con Trump. Para el presidente francés, esa vía diplomática, junto con la unidad europea y el compromiso de Washington, podría abrir la puerta a un marco de negociación más sólido para Ucrania.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que cualquier reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, debe “prepararse minuciosamente”.