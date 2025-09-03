Trump dice que mataron a once miembros del Tren de Aragua

Estados Unidos despliega poder militar en el Caribe

Tras el operativo, Estados Unidos anunció el despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. El objetivo, según el Pentágono, es frenar el tráfico de drogas que “contamina” las calles del país norteamericano.

La respuesta de Nicolás Maduro no se hizo esperar. El presidente de Venezuela afirmó que su país enfrenta la “más grande amenaza de los últimos cien años en América” y advirtió que su nación “se declarará en armas” si es agredida.

Nicolás Maduro.jpg

Venezuela denuncia uso de inteligencia artificial

El gobierno de Venezuela rechazó la versión de Donald Trump y acusó a Estados Unidos de manipular el material publicado. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, sostuvo en Telegram que el video difundido por Trump “parece hecho con inteligencia artificial” y acusó a Marco Rubio de engañar al presidente.

“Basta ya de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó Ñáñez, compartiendo las mismas imágenes que Trump había publicado horas antes. Con estas acusaciones cruzadas, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela escala a un nivel inédito en la región.