Tensión militar

Donald Trump confirmó ataque de Estados Unidos a un barco con drogas de Venezuela

Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó un barco cargado de drogas desde Venezuela en el Caribe. Crece la tensión con Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto, este 2 de septiembre en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Al Drago/Pool.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que su país destruyó un barco cargado de drogas proveniente de Venezuela, en una operación militar llevada a cabo en el Caribe. El anuncio lo hizo en el Despacho Oval, antes de adelantar que habrá un comunicado oficial con más detalles sobre la acción, informó EFE.

Donald Trump anuncia ataque en el Caribe

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello”, aseguró Trump a la prensa. El mandatario señaló que el cargamento estaba vinculado con organizaciones criminales de Venezuela y subrayó que el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos es un problema de larga data.

El presidente elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por mantenerlo informado sobre el ataque, al que calificó como una medida necesaria frente al aumento del tráfico ilícito en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó la medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la red social X.

Operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en la red social X que se trató de un “ataque letal” contra un barco con drogas operado por una organización catalogada como narcoterrorista. Según explicó, el buque había partido de Venezuela y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el sur del Caribe.

Actualmente, Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos de guerra equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear en aguas cercanas a Venezuela. El objetivo, según la Casa Blanca, es combatir el narcotráfico que afecta directamente a las calles norteamericanas.

Venezuela responde a la ofensiva

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió que su país enfrenta “la mayor amenaza en cien años” en el continente y aseguró que la nación bolivariana “se declararía en armas” si fuera agredida.

Rubio viaja a México para fortalecer acuerdos de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, con un enfoque no solo en los carteles locales, sino también en redes transnacionales como el Cartel de los Soles, al que Estados Unidos atribuye operaciones desde Venezuela. Tras México, Rubio visitará Ecuador, otro aliado en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal.

