Donald Trump confirmó ataque de Estados Unidos a un barco con drogas de Venezuela

rubio-estados-unidos-efe-1.jpg El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó la medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la red social X.

Operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en la red social X que se trató de un “ataque letal” contra un barco con drogas operado por una organización catalogada como narcoterrorista. Según explicó, el buque había partido de Venezuela y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el sur del Caribe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcorubio/status/1962955959195537618?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962955959195537618%7Ctwgr%5E87d4866f5d52d17a2207bf022dba7bb26f2765ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-09-02%2Feeuu-ataque-venezuela-barco-drogas-caribe%2F&partner=&hide_thread=false As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Actualmente, Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos de guerra equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear en aguas cercanas a Venezuela. El objetivo, según la Casa Blanca, es combatir el narcotráfico que afecta directamente a las calles norteamericanas.

Venezuela responde a la ofensiva

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió que su país enfrenta “la mayor amenaza en cien años” en el continente y aseguró que la nación bolivariana “se declararía en armas” si fuera agredida.

Rubio viaja a México para fortalecer acuerdos de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum, con un enfoque no solo en los carteles locales, sino también en redes transnacionales como el Cartel de los Soles, al que Estados Unidos atribuye operaciones desde Venezuela. Tras México, Rubio visitará Ecuador, otro aliado en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal.