El delincuente que robó 8 audífonos en un consultorio del centro cometió varios hechos similares

Lo que indicó el personal del consultorio es que para el delincuente no valen nada ya que no los puede activar sin otro dispositivo y así ni siquiera los podrá vender.

Reconocieron al delincuente por otros robos en Capital

Luego de conocerse este video, se conocieron más imágenes de diferentes centros médicos de Capital donde habría cometido robos en varias fechas de este año.

El primero que se conoció fue el robo de una mochila a un médico en la Sociedad Española, ubicada en calle Lavalle, entre calles Montecaseros y Federico Moreno, ocurrido en julio pasado. En ese caso también fue tomado por las cámaras de seguridad del lugar.

delincuente robo centro ciudad El delincuente fue reconocido por empleados de diferentes centros médicos donde habría cometido robos.

Luego se supo que hizo lo mismo al menos 2 veces en el centro médico Higea, de calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Coronel Plaza, de Capital.

También fue captado por las cámaras del Fuesmen, en calle Garibaldi, entre calles Salta y Montecaseros, donde habría robado una mochila.

delincuente robo centros medicos fuesmen Esta imagen del presunto delincuente fue tomada en la sala de espera del Fuesmen, luego de haber cometido un robo.

Como si fuese poco, también descubrieron que el delincuente robó una notebook de un reconocido centro de laboratorios e imágenes de Capital.

delincuente robo centros medicos 2 Víctimas señalaron que el presunto delincuente tiene el mismo modo de operar para obtener elementos de valor.

Señalaron que tiene un modo de operar particular, ya que ingresa a los lugares con un bolso en su mano, acompañado de una campera o abrigo y suele hablar por teléfono.

En el descuido de quienes están presentes es cuando el delincuentes se adueña de lo que esté a su alcance.