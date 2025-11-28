Un delincuente silencioso fue reconocido luego de la difusión de un video dentro de un consultorio médico de pleno centro de la Capital de Mendoza, de donde robó 8 audífonos de $1.500.000 cada uno, además de computadoras y celulares. Varios trabajadores de otras clínicas lo identificaron como el autor de otros robos y difundieron más imágenes.
El delincuente que robó 8 audífonos en un consultorio del centro cometió varios hechos similares
Tras conocerse el video se supo que el delincuente atacó varios centros médicos del centro de Mendoza. Utiliza un particular modus operandi
Las imágenes que se difundieron fueron tomadas en un consultorio ubicado en un edificio de calle Espejo, a metros de calle España, de Capital, donde alrededor de las 13.40 del lunes se las ingenió para ingresar ya que era feriado, y accedió a las oficinas.
En el video se lo ve agazapado recorriendo el lugar con una mochila en la mano, en la que guardó celulares, computadoras y los audífonos que robó, los que estaban destinados a afiliados de PAMI y que cada uno tiene un valor de $1.500.000, y en total $12.000.000.
Lo que indicó el personal del consultorio es que para el delincuente no valen nada ya que no los puede activar sin otro dispositivo y así ni siquiera los podrá vender.
Reconocieron al delincuente por otros robos en Capital
Luego de conocerse este video, se conocieron más imágenes de diferentes centros médicos de Capital donde habría cometido robos en varias fechas de este año.
El primero que se conoció fue el robo de una mochila a un médico en la Sociedad Española, ubicada en calle Lavalle, entre calles Montecaseros y Federico Moreno, ocurrido en julio pasado. En ese caso también fue tomado por las cámaras de seguridad del lugar.
Luego se supo que hizo lo mismo al menos 2 veces en el centro médico Higea, de calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Coronel Plaza, de Capital.
También fue captado por las cámaras del Fuesmen, en calle Garibaldi, entre calles Salta y Montecaseros, donde habría robado una mochila.
Como si fuese poco, también descubrieron que el delincuente robó una notebook de un reconocido centro de laboratorios e imágenes de Capital.
Señalaron que tiene un modo de operar particular, ya que ingresa a los lugares con un bolso en su mano, acompañado de una campera o abrigo y suele hablar por teléfono.
En el descuido de quienes están presentes es cuando el delincuentes se adueña de lo que esté a su alcance.