Atraparon al supuesto ladrón que robó el café Bastante: lo vieron en la calle con la misma ropa

El hombre, al ser vinculado por los efectivos al hecho delictivo de la semana pasada, intentó resistirse pero rápidamente fue controlado y lo trasladaron a Estrada, la unidad del Servicio Penitenciario ubicado en el Polo Judicial Penal.

robo café bastante El delincuente ingresó por el boquete que logró rompiendo el vidrio. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

El robo al café Bastante la semana pasada

En menos de un mes, el café Bastante fue robado 2 veces. La última vez ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles pasado, donde Bustos habría sustraído un maletín con $20.000, después de romper la vidriera del local. La alarma del lugar se activó pero el delincuente escapó lo suficientemente rápido para no ser visto por los efectivos.