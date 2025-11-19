El supuesto ladrón solitario que cometió un robo en el café Bastante (ex Bonito), de la zona de Tribunales, quedó detenido este miércoles en la Ciudad de Mendoza. El delincuente fue identificado como Cristián Adrián Bustos y estaba pidiendo dinero en la puerta del Carrefour de calle Colón, cuando fue visto por policías que patrullaban por el lugar.
Atraparon al supuesto ladrón que robó el café Bastante: lo vieron en la calle con la misma ropa
El presunto delincuente fue reconocido por policías que patrullaban la calle Colón. Las cámaras lo captaron durante el robo de $20.000 tras romper la vidriera
El hombre, al ser vinculado por los efectivos al hecho delictivo de la semana pasada, intentó resistirse pero rápidamente fue controlado y lo trasladaron a Estrada, la unidad del Servicio Penitenciario ubicado en el Polo Judicial Penal.
El robo al café Bastante la semana pasada
En menos de un mes, el café Bastante fue robado 2 veces. La última vez ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles pasado, donde Bustos habría sustraído un maletín con $20.000, después de romper la vidriera del local. La alarma del lugar se activó pero el delincuente escapó lo suficientemente rápido para no ser visto por los efectivos.
Sin embargo, la secuencia del robo quedó perfectamente grabada por las cámaras de seguridad del lugar. Tan bien fue escrachado el ladrón que hoy los efectivos lo vieron en las escalinatas del supermercado y lo identificaron bastante rápido. Incluso tenía el mismo short que llevaba ese día.
El anterior ataque al ex café Bonito
En el mismo lugar, pero 2 semanas antes, un grupo de delincuentes robó el mismo café. Pero en esa ocasión, atraparon a los ladrones -1 mujer y 2 hombres- en el mismo día.
El modus operandi fue similar, según mostraron las cámaras de seguridad: rompieron el vidrio e ingresaron para robar la caja registradora, que apareció durante la mañana siguiente tirada en una acequia, rota y vacía.