De película

El insólito robo de una campera de Franco Colapinto que terminó con una banda delictiva desmantelada

Aunque por su actividad Franco Colapinto debería aparecer en una película deportiva, esta vez terminó involucrado - de alguna manera - en una de acción

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Franco Colapinto fue protagonista indirecto de un robo.

La historia arrancó con un robo que podría tratarse de un acto delictivo más de los tantos que se producen en la Argentina día a día. Pero esta vez se unió con el mundo del deporte ya que involucró a Franco Colapinto, aunque es probable que ni se haya sentido aludido.

Y si se tratara de una película tiene todos los condimentos para tratarse de una de acción: un robo, un operativo policial que investigó a los delincuentes y una prenda del piloto argentino que se convirtió en el botín más valioso de los sustraídos.

El insólito robo de una campera de Franco Colapinto que terminó con una banda delictiva desmantelada

Grande fue la sorpresa cuando la víctima regresó a su hogar encontrando que la puerta estaba forzada y abierta. Al ingresar descubrió que delincuentes habían extraído pertenencias de valor y entre las prendas faltantes no estaba una campera que Franco Colapinto le había regalado cuando corría para Williams.

Franco Colapinto - Campera
La campera de Franco Colapinto que fue robada.

Es así que los agentes de seguridad comenzaron un operativo que contó con el análisis de las cámaras de seguridad donde pudieron identificar que se trataba de una banda compuesta por tres hombres y una mujer que se movilizaban en un Citroën C4 gris.

El Anillo Digital (sistema de seguridad pública basado en lectores de patentes y cámaras que detectan vehículos con impedimentos legales) detectó el auto en Monte Chingolo y la policía desplegó un gran operativo policial que fue todo un éxito: lograron detener a uno de los sospechosos que tenía consigo las herramientas utilizadas para realizar diferentes tipos de atracos.

Gracias a la confesión de J.S. Ascencio Espinoza, de 30 años, luego pudieron capturar a G.M. Cabrera (de 24), la mujer que lo acompañaba. Ella tenía entre sus pertenencias los elementos robados y, entre ellos, la campera de Franco Colapinto. La policía informó que se trataba de un grupo delictivo que contaba con organización y planificación; en cuanto a los elementos sustraídos, todos regresaron a la víctima.

Delincuentes
Los sospechosos de robar la prenda que perteneci&oacute; a Franco Colapinto.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Franco Colapinto
El monoplaza de Franco Colapinto volver&aacute; a competir a partir de este jueves en Las Vegas.

Jueves 20 de noviembre

  • 21.30: Práctica 1.

Viernes 21 de noviembre

  • 01: Práctica 2.
  • 21.30: Práctica 3.

Sábado 22 de noviembre

  • 01: Clasificación.

Domingo 23 de noviembre

  • 01: Carrera.

Las próximas carreras de Franco Colapinto

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 01.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

