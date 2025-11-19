Y si se tratara de una película tiene todos los condimentos para tratarse de una de acción: un robo, un operativo policial que investigó a los delincuentes y una prenda del piloto argentino que se convirtió en el botín más valioso de los sustraídos.
El insólito robo de una campera de Franco Colapinto que terminó con una banda delictiva desmantelada
Grande fue la sorpresa cuando la víctima regresó a su hogar encontrando que la puerta estaba forzada y abierta. Al ingresar descubrió que delincuentes habían extraído pertenencias de valor y entre las prendas faltantes no estaba una campera que Franco Colapinto le había regalado cuando corría para Williams.
Es así que los agentes de seguridad comenzaron un operativo que contó con el análisis de las cámaras de seguridad donde pudieron identificar que se trataba de una banda compuesta por tres hombres y una mujer que se movilizaban en un Citroën C4 gris.
El Anillo Digital (sistema de seguridad pública basado en lectores de patentes y cámaras que detectan vehículos con impedimentos legales) detectó el auto en Monte Chingolo y la policía desplegó un gran operativo policial que fue todo un éxito: lograron detener a uno de los sospechosos que tenía consigo las herramientas utilizadas para realizar diferentes tipos de atracos.
Gracias a la confesión de J.S. Ascencio Espinoza, de 30 años, luego pudieron capturar a G.M. Cabrera (de 24), la mujer que lo acompañaba. Ella tenía entre sus pertenencias los elementos robados y, entre ellos, la campera de Franco Colapinto. La policía informó que se trataba de un grupo delictivo que contaba con organización y planificación; en cuanto a los elementos sustraídos, todos regresaron a la víctima.
El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas
Jueves 20 de noviembre
21.30: Práctica 1.
Viernes 21 de noviembre
01: Práctica 2.
21.30: Práctica 3.
Sábado 22 de noviembre
01: Clasificación.
Domingo 23 de noviembre
01: Carrera.
Las próximas carreras de Franco Colapinto
GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 01.
Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.