El insólito robo de una campera de Franco Colapinto que terminó con una banda delictiva desmantelada

Franco Colapinto - Campera La campera de Franco Colapinto que fue robada.

Es así que los agentes de seguridad comenzaron un operativo que contó con el análisis de las cámaras de seguridad donde pudieron identificar que se trataba de una banda compuesta por tres hombres y una mujer que se movilizaban en un Citroën C4 gris.

El Anillo Digital (sistema de seguridad pública basado en lectores de patentes y cámaras que detectan vehículos con impedimentos legales) detectó el auto en Monte Chingolo y la policía desplegó un gran operativo policial que fue todo un éxito: lograron detener a uno de los sospechosos que tenía consigo las herramientas utilizadas para realizar diferentes tipos de atracos.

Gracias a la confesión de J.S. Ascencio Espinoza, de 30 años, luego pudieron capturar a G.M. Cabrera (de 24), la mujer que lo acompañaba. Ella tenía entre sus pertenencias los elementos robados y, entre ellos, la campera de Franco Colapinto. La policía informó que se trataba de un grupo delictivo que contaba con organización y planificación; en cuanto a los elementos sustraídos, todos regresaron a la víctima.

Delincuentes Los sospechosos de robar la prenda que perteneció a Franco Colapinto.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Franco Colapinto El monoplaza de Franco Colapinto volverá a competir a partir de este jueves en Las Vegas.

Jueves 20 de noviembre

21.30: Práctica 1.

Viernes 21 de noviembre

01: Práctica 2.

21.30: Práctica 3.

Sábado 22 de noviembre

01: Clasificación.

Domingo 23 de noviembre

01: Carrera.

Las próximas carreras de Franco Colapinto