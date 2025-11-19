Sporting de Gijón, un club histórico del fútbol español, otra vez de visita en Mendoza

El programa es de entrenamiento intensivo, para mejorar mejorar tanto las habilidades motrices como la técnica, promoviendo el modelo formativo del club de Asturias al resto del mundo.

El valor de la inscripción es de $225.000 (pagaderos en 3 cuotas) y los interesados pueden contactarse con Ema Maza (2616751702) o directamente en las oficinas de Gimenez Riili en Pueblo Nuevo, Guaymallén.

El vínculo entre el Sporting de Gijón y Pueblo Nuevo FC

Sporting de Gijón y Pueblo Nuevo Football Club (su sede en Argentina) trabajan junto en un proyecto internacional y Juan Giménez Riili, destacó: "En juniofueron 6 chicos de nuestro semillero, FADEP y de Godoy Cruz al Campus Modelo de Mareo, la sede del Sporting, donde estuvieron 12 días con 20 chicos de todo el mundo".

La empresa mendocina va a seleccionar en este Camp un jugador para participar en el próximo campus en España y el club va a otorgar becas para viajar en 2027.