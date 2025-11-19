Sporting de Gijón, un club histórico del fútbol español, otra vez de visita en Mendoza

Por segundo año consecutivo la academia de fútbol del Sporting de Gijón de España estará de visita en Mendoza, más precisamente en el predio de Pueblo Nuevo Camp, en Guaymallén.
Luego del éxito de la edición 2024, del 15 al 19 de diciembre de este año, profesores y técnicos del club español brindarán un Summer Camp con la organización de Giménez Riili, en conjunto con la empresa española The Futbol.Office y con la expectativa de reunir a unos 180 chicos y chicas.
El Sporting de Gijón, uno de los clubes históricos del fútbol español, con su estadio El Molinón (el más antiguo de ese país) y el centro de entrenamientos de Mareo considerado entre los mejores de España ha organizado esta actividad para jugadores de 6 a 18 años, divididos en 8 categorías masculinas y femeninas.
El programa es de entrenamiento intensivo, para mejorar mejorar tanto las habilidades motrices como la técnica, promoviendo el modelo formativo del club de Asturias al resto del mundo.
El valor de la inscripción es de $225.000 (pagaderos en 3 cuotas) y los interesados pueden contactarse con Ema Maza (2616751702) o directamente en las oficinas de Gimenez Riili en Pueblo Nuevo, Guaymallén.
Sporting de Gijón y Pueblo Nuevo Football Club (su sede en Argentina) trabajan junto en un proyecto internacional y Juan Giménez Riili, destacó: "En juniofueron 6 chicos de nuestro semillero, FADEP y de Godoy Cruz al Campus Modelo de Mareo, la sede del Sporting, donde estuvieron 12 días con 20 chicos de todo el mundo".
La empresa mendocina va a seleccionar en este Camp un jugador para participar en el próximo campus en España y el club va a otorgar becas para viajar en 2027.