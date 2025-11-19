Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Copa Davis: Argentina juega con Alemania por un lugar en las semifinales

Argentina capitaneado por Javier Frana, jugará este jueves con Alemania por un lugar en las semifinales de la Copa Davis cuyo Final 8 se disputa en Bologna, Italia.

Cerúndolo será el singlista uno de Argentina.

La serie se jugará a partir de las 13, hora de Argentina (TV en vivo por TyC Sports y DSports) y los teutones contarán con la presencia del número tres del ranking mundial, Alexander Zverev.

Zeballos fue homenajeado por la AAT antes de la serie de Copa Davis ante Alemania.

El equipo argentino, liderado por Frana y su asistente Eduardo Schwank, tiene entre sus convocados a Francisco Cerúndolo (21), Tomás Etcheverry (60) y Francisco Comesaña (61) para los singles, mientras que Horacio Zeballos (5) y Andrés Molteni (25) jugarán el dobles.

Alemania, por su parte, tiene a Zverev (3), Jan-Lennard Struff (84) y Yannick Hanfmann (104), y a los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz (ambos igualados en el 11 puesto del ranking).

En el otro duelo de la jornada, España, que no podrá tener al número uno del mundo Carlos Alcaraz debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, se enfrentará a República Checa.

Italia y Bélgica ya están en semifinales

Italia, local y bicampeón defensor, avanzó a semifinales de la Copa Davis con una victoria contundente ante Austria en Bologna, pese a las ausencias de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Berrettini le dio el primer punto a Italia.

En el primer turno Matteo Berrettini abrió el camino con un triunfo sólido sobre Jurij Rodionov por 6-3 y 7-6 (4) y el punto decisivo llegó a través de Flavio Cobolli que firmó una actuación histórica ante Filip Misolic. El italiano, número 22 del mundo, se impuso por 6-1 y 6-3.

Cobolli asumió el liderazgo del equipo en su tercer partido en Copa Davis (saldo ahora positivo de 2-1) y su actuación confirmó el poderío del equipo que tiene como capitán a Filippo Volandri, con 9 jugadores dentro del top 100..

Italia enfrentará el viernes en semis a Bélgica que sorprendió 2 a 0 a Francia gracias a los triunfos de Raphael Collignon ante Corentin Moutet por 2-6, 7-5 y 7-5 y Zizou Bergs frente a Arthur Rinderknech por 6-3 y 7-6 (4).

