Copa Davis: Argentina juega con Alemania por un lugar en las semifinales

Alemania, por su parte, tiene a Zverev (3), Jan-Lennard Struff (84) y Yannick Hanfmann (104), y a los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz (ambos igualados en el 11 puesto del ranking).

En el otro duelo de la jornada, España, que no podrá tener al número uno del mundo Carlos Alcaraz debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, se enfrentará a República Checa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1990964720245879063&partner=&hide_thread=false Subí el volumen y disfrutá los sonidos de Copa Davis. pic.twitter.com/J5ixie7Jc2 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 19, 2025

Italia y Bélgica ya están en semifinales

Italia, local y bicampeón defensor, avanzó a semifinales de la Copa Davis con una victoria contundente ante Austria en Bologna, pese a las ausencias de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

berrettini Berrettini le dio el primer punto a Italia.

En el primer turno Matteo Berrettini abrió el camino con un triunfo sólido sobre Jurij Rodionov por 6-3 y 7-6 (4) y el punto decisivo llegó a través de Flavio Cobolli que firmó una actuación histórica ante Filip Misolic. El italiano, número 22 del mundo, se impuso por 6-1 y 6-3.

Cobolli asumió el liderazgo del equipo en su tercer partido en Copa Davis (saldo ahora positivo de 2-1) y su actuación confirmó el poderío del equipo que tiene como capitán a Filippo Volandri, con 9 jugadores dentro del top 100..

Italia enfrentará el viernes en semis a Bélgica que sorprendió 2 a 0 a Francia gracias a los triunfos de Raphael Collignon ante Corentin Moutet por 2-6, 7-5 y 7-5 y Zizou Bergs frente a Arthur Rinderknech por 6-3 y 7-6 (4).