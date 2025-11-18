Copa Davis: con Argentina, pero sin Alcaraz ni Sinner, se juega el Final 8 en Bologna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1990558060826267903&partner=&hide_thread=false @FranCerundolo ft. Las Pastillas del Abuelo pic.twitter.com/rU1AKMgrJH — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 17, 2025

Para los singles, el capitán Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, mientras que para los dobles citó a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una dupla de élite compuesta por el número 3 y 25 del ranking mundial en esta modalidad.

Enfrente estará Alemania comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Río de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

El Final de la Copa Davis, sin Alcaraz ni Sinner

Este Final 8 de la Copa Davis comenzará el martes con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia ante Austria y, el jueves previo a Argentina, el equipo de España jugará ante República Checa.

El local Italia, defensor del título, no contará con su figura Jannik Sinner que decidió no participar priorizando su preparación hacia 2026 y defender su título del Australia Open. Esta noticia cayó muy mal en el público italiano que consideró injustificable la decisión de su ídolo y flamante campeón del ATP Finals.

Por su parte, España confirmó este martes que no contará con su figura estelar a Carlos Álcaraz, el actual número uno del mundo, quien anunció en sus redes sociales que no va a jugar en Bologna: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bologna. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…", indicó Carlitos.