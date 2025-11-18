Copa Davis: con Argentina, pero sin Alcaraz ni Sinner, se juega el Final 8 en Bologna

El Final 8 de la Copa Davis 2025 se iniciará este martes, en la ciudad italiana de Bologna, con Argentina entre los aspirantes al título y la ausencia de los dos mejores del mundo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
El equipo capitaneado por Javier Frana ya se encuentra en Italia y se enfrentará a su par de Alemania el jueves desde las 13:00 (hora argentina), en los cuartos de final (televisa TyC Sports y DirecTV) y, en caso de superar a los teutones, jugará ante el ganador de España y República Checa.
Argentina no llega a una semifinal de Copa Davis desde 2016, edición en la que se terminaría consagrando campeón. Desde aquel histórico torneo, lo más alto que alcanzo fue cuartos de final en 2019 y 2024, quedando eliminada ante España e Italia, respectivamente.
Para los singles, el capitán Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, mientras que para los dobles citó a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una dupla de élite compuesta por el número 3 y 25 del ranking mundial en esta modalidad.
Enfrente estará Alemania comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Río de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.
Este Final 8 de la Copa Davis comenzará el martes con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia ante Austria y, el jueves previo a Argentina, el equipo de España jugará ante República Checa.
El local Italia, defensor del título, no contará con su figura Jannik Sinner que decidió no participar priorizando su preparación hacia 2026 y defender su título del Australia Open. Esta noticia cayó muy mal en el público italiano que consideró injustificable la decisión de su ídolo y flamante campeón del ATP Finals.
Por su parte, España confirmó este martes que no contará con su figura estelar a Carlos Álcaraz, el actual número uno del mundo, quien anunció en sus redes sociales que no va a jugar en Bologna: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bologna. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…", indicó Carlitos.