Los Pumas, con cambios, buscarán seguir haciendo historia frente a Inglaterra, en Twickenham

Para cerrar por primera vez una ventana de noviembre con 3 triunfos consecutivos en Europa, Felipe Contepomi reincorporó a Franco Molina, Lucio Cinti y Tomás Albornoz, recuperados de sus respectivas lesiones.

pumas Los Pumas ya están en Londres donde culminarán su año ante Inglaterra.

Los que quedaron fuera de la nómina de convocados son el cordobés Efraín Elías y el tucumano Mateo Carreras, quien fue titular y figura ante Gales y Escocia, pero sufrió una lesión muscular.