Los Pumas, con cambios, buscarán seguir haciendo historia frente a Inglaterra, en Twickenham

Los Pumas, con cambios en el plantel, ya están instalados en Londres donde este domingo jugarán con Inglaterra el último partido de la temporada 2025 y buscarán seguir haciendo historia.

Carreras fue figura desde el banco ante Escocia.

Para cerrar por primera vez una ventana de noviembre con 3 triunfos consecutivos en Europa, Felipe Contepomi reincorporó a Franco Molina, Lucio Cinti y Tomás Albornoz, recuperados de sus respectivas lesiones.

Los Pumas ya est&aacute;n en Londres donde culminar&aacute;n su a&ntilde;o ante Inglaterra.

Los que quedaron fuera de la nómina de convocados son el cordobés Efraín Elías y el tucumano Mateo Carreras, quien fue titular y figura ante Gales y Escocia, pero sufrió una lesión muscular.

Los Pumas jugarán con Inglaterra, en Twickenham, el próximo domingo 23 de noviembre a las 13 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Allí buscarán tomarse revancha de las dos derrotas sufridas en la ventana de julio cuando el conjunto de la Rosa visitó Argentina y pese a no contar con sus mejores jugadores (afectados a los British Lions) se impuso 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan.

Los Pumas en la últimas ventanas de noviembre

  • 2024: vs. Italia 50-18; vs. Irlanda 19-22 y vs. Francia 23-37.
  • 2022: vs. Inglaterra 30-29; vs. Gales 13-20 y vs. Escocia 29-52.
  • 2021: vs. Francia 20-29; vs. Italia 37-16 y vs. Irlanda 7-53.
  • 2018: vs. Irlanda 17-28; vs. Francia 13-28 y vs. Escocia 9-14.
  • 2017: vs. Inglaterra 8-21; vs. Italia 31-15 y vs. Irlanda 19-28.
  • 2016: vs. Gales 20-24; vs. Escocia 16-19 y vs. Inglaterra 14-27.
  • 2014: vs. Escocia 14-31; vs. Italia 20-18 y vs. Francia 18-13.

