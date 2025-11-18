Los Pumas, con cambios, buscarán seguir haciendo historia frente a Inglaterra, en Twickenham

Los Pumas, con cambios en el plantel, ya están instalados en Londres donde este domingo jugarán con Inglaterra el último partido de la temporada 2025 y buscarán seguir haciendo historia.
Los Pumas, con cambios en el plantel, ya están instalados en Londres donde este domingo jugarán con Inglaterra el último partido de la temporada 2025 y buscarán seguir haciendo historia.
Para cerrar por primera vez una ventana de noviembre con 3 triunfos consecutivos en Europa, Felipe Contepomi reincorporó a Franco Molina, Lucio Cinti y Tomás Albornoz, recuperados de sus respectivas lesiones.
Los que quedaron fuera de la nómina de convocados son el cordobés Efraín Elías y el tucumano Mateo Carreras, quien fue titular y figura ante Gales y Escocia, pero sufrió una lesión muscular.
Los Pumas jugarán con Inglaterra, en Twickenham, el próximo domingo 23 de noviembre a las 13 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Allí buscarán tomarse revancha de las dos derrotas sufridas en la ventana de julio cuando el conjunto de la Rosa visitó Argentina y pese a no contar con sus mejores jugadores (afectados a los British Lions) se impuso 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan.