El árbitro Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka tras el partido de Huracán con Barracas

"VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.



El equipo local, relacionado con el presidente de AFA, tuvo dos penales a su favor cuando iba perdiendo 1 a 0 por el gol de Emanuel Ojeda a los 28', y ambos estuvieron cargados de polémica. Luego de que el arquero Sebastián Meza contuviera el primero de ellos, el defensor Rodrigo Insua marcó en el segundo, para igualar el partido a 13 minutos del final.

El altercado entre Gariano y Kudelka se dio minutos después del pitazo final, cuando un nutrido grupo de jugadores, ayudantes y el propio entrenador del Globo se acercaron a la posición del árbitro para cuestionarlo, aunque de por medio estaban los guardias de la seguridad privada.

En ese momento, el DT de 64 años acusó al juez de haberse “metido” con su familia, a lo que Gariano respondió de manera inadmisible: “vamos a hablar y te voy a romper todo”, con un tono agresivo, que generó el repudio inmediato de los representantes del equipo Quemero, que cerró el torneo Clausura con 47 puntos en la Tabla Anual, a dos unidades de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.