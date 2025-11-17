El árbitro Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka tras el partido de Huracán con Barracas

Los jueces de la Liga Profesional han sido cuestionados por sus fallos insólitos y en especial tras la instauración del VAR. Pero ahora se le suma la amenaza lisa y llana, como la que le hizo el árbitro Andrés Gariano al DT de Huracán este lunes.
Frank Kudelka, entrenador de Huracán, equipo que se jugaba la chance de clasificar a alguna copa de Conmebol, le fue a reclamar al árbitro del partido por los dos insólitos penales sancionados a favor del equipo local. El primer fue atajado, pero el segundo decretó el empate 1 a 1 que dejó sin "copas" a los de Parque Patricios.
Antes de irse por el túnel del estadio Claudio Chiqui Tapia del club Barracas Central, tanto el DT, como jugadores y cuerpo técnico del Globo estaban pidiendo explicaciones, cuando Gariano lanzó la amenaza: "Vamos a hablar, y te voy a romper todo...".
El equipo local, relacionado con el presidente de AFA, tuvo dos penales a su favor cuando iba perdiendo 1 a 0 por el gol de Emanuel Ojeda a los 28', y ambos estuvieron cargados de polémica. Luego de que el arquero Sebastián Meza contuviera el primero de ellos, el defensor Rodrigo Insua marcó en el segundo, para igualar el partido a 13 minutos del final.
El altercado entre Gariano y Kudelka se dio minutos después del pitazo final, cuando un nutrido grupo de jugadores, ayudantes y el propio entrenador del Globo se acercaron a la posición del árbitro para cuestionarlo, aunque de por medio estaban los guardias de la seguridad privada.
En ese momento, el DT de 64 años acusó al juez de haberse “metido” con su familia, a lo que Gariano respondió de manera inadmisible: “vamos a hablar y te voy a romper todo”, con un tono agresivo, que generó el repudio inmediato de los representantes del equipo Quemero, que cerró el torneo Clausura con 47 puntos en la Tabla Anual, a dos unidades de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.