El catálogo de series y películas de Netflix ofrece historias para todos los gustos. Una serie sigue destacándose dentro de la plataforma a pesar de los años que lleva desde su estreno, y es que su relato ha sido tan exitoso, que es considerada como una de las mejores de toda la historia: The Office.
Está en Netflix y es catalogada como una de las mejores series de la historia
La serie ha sido un verdadero de exito dentro de Netflix, pero su historia ha trascendido inclusive la plataforma y la pantalla de TV
Las series y películas de producción estadounidense son de excelencia, no solo en Netflix, sino que además se destacan en todas las demás plataformas, e inclusive en la televisión. Esta serie es uno de los mayores éxitos de los últimos 20 años, y así lo demuestra la cantidad de reproducciones obtenidas y las repercusiones fuera de la pantalla.
Con un total de 9 temporadas, y con el detalle irresistible de contar con Steve Carrell y John Krasinski como los principales protagonistas de la historia, la serie se convirtió en un verdadero ícono. Su presencia en el catálogo de series y películas de Netflix, no se dio al momento de su estreno, pero el sumarla como opción fue una decisión más que acertada para la N roja.
Estamos frente a una sitcom sin precedente alguno, y que compite mano a mano con otros éxitos, como puede ser Friends. Poco le he importado a los suscriptores de Netflix que esta oferta lleve más de 20 años desde su estreno, y es que entre su historia más las grandes valoraciones, parece imposible no darle play a esta serie. Supera los 200 capítulos, pero duran menos de 25 minutos cada uno.
La serie se estrenó en el 2012 y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, solo confirmó el éxito que obtuvo en otras plataformas y en la televisión.
Netflix: de qué trata la serie The Office
De acuerdo, lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que es considerada como una de las mejores de la historia, The Office centra su historia en: “El iluso jefe Michael intenta encauzar el descontento de su empleados en la empresa papelera Dunder Mifflin a través de continuas debilidades y percances".
A pesar de la cantidad de capítulos que tiene, y del tiempo que llega de haber sido estrenada, esta serie parece no perder vigencia dentro de Netflix.
Reparto de The Office, la serie de Netflix
- Steve Carell como Michael Scott
- Rainn Wilson como Dwight Schrute
- Jenna Fischer como Pam Beesly
- John Krasinski como Jim Halpert
- Brian Baumgartner como Kevin Malone
- Angela Kinsey como Angela Martin
- Kate Flannery como Meredith Palmer
- Leslie David Baker como Stanley Hudson
- Phyllis Smith como Phyllis Vance
- Creed Bratton como Creed Bratton
Dónde ver la serie The Office, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Office se puede ver en Netflix y Prime Video.
- Estados Unidos: la serie The Office se puede ver en Netflix y Prime Video.
- España: la serie The Office se puede ver en Netflix y Prime Video.