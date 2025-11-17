Está en Netflix y es catalogada como una de las mejores series de la historia

Estamos frente a una sitcom sin precedente alguno, y que compite mano a mano con otros éxitos, como puede ser Friends. Poco le he importado a los suscriptores de Netflix que esta oferta lleve más de 20 años desde su estreno, y es que entre su historia más las grandes valoraciones, parece imposible no darle play a esta serie. Supera los 200 capítulos, pero duran menos de 25 minutos cada uno.

La serie se estrenó en el 2012 y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, solo confirmó el éxito que obtuvo en otras plataformas y en la televisión.

Netflix: de qué trata la serie The Office

De acuerdo, lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que es considerada como una de las mejores de la historia, The Office centra su historia en: “El iluso jefe Michael intenta encauzar el descontento de su empleados en la empresa papelera Dunder Mifflin a través de continuas debilidades y percances".

A pesar de la cantidad de capítulos que tiene, y del tiempo que llega de haber sido estrenada, esta serie parece no perder vigencia dentro de Netflix.

Reparto de The Office, la serie de Netflix

Steve Carell como Michael Scott

Rainn Wilson como Dwight Schrute

Jenna Fischer como Pam Beesly

John Krasinski como Jim Halpert

Brian Baumgartner como Kevin Malone

Angela Kinsey como Angela Martin

Kate Flannery como Meredith Palmer

Leslie David Baker como Stanley Hudson

Phyllis Smith como Phyllis Vance

Creed Bratton como Creed Bratton

Dónde ver la serie The Office, según la zona geográfica