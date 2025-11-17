Aterrizó en Netflix la serie más comentada y que planea cerrar el 2025 en lo más alto

A nivel mundial, Hombre del futuro se estrenó en las salas del cine en 2017 y en noviembre de 2025 se sumó a la plataforma de Netflix en Argentina.

En total se estrenaron tres temporadas de la serie de Netflix, publicadas en 2017, 2019 y 2020, de 13, 13 y 8 capítulos respectivamente.

netflix-serie-hombre-del-futuro El actor Josh Hutcherson arrasa con su papel protagónico en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Hombre del futuro

La serie que acaba de aterrizar en Netlfix centra su trama en Josh Futterman (Josh Hutcherson), un muchacho que tiene problemas de autoestima, es bastante torpe y trabaja como empleado de limpieza en un centro de investigación de enfermedades sexuales. Josh se destaca en un video juego, donde maneja un personaje que tiene la mejor puntuación mundial. Cuando lo finaliza, es visitado por un personaje del juego, que le comunica que ha sido elegido para salvar el mundo.

netflix-serie-hombre-del-futuro-estreno La serie que acaba de llegar a Netflix recibió muy buenas críticas.

Reparto de Ausente, serie Hombre del futuro

Josh Hutcherson (Josh Futterman)

Eliza Coupe (Tigre)

Derek Wilson (Lobo)

Ed Begley Jr. (Gabe Futturman)

Glenne Headly (Diane Futturman)

Tráiler de Ausente, serie Hombre del futuro

Dónde ver la serie Hombre del futuro, según la zona geográfica