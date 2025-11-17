Aterrizó en Netflix la serie más comentada y que planea cerrar el 2025 en lo más alto

Después de mucho esperar, por fin los usuarios de Netflix ya pueden disfrutar de las tres temporadas de la serie Hombre del futuro, un thriller de comedia que tiene muy buenas valoraciones y ha comenzado a arrasar entre todas las series y películas.
Perfecta para distenderse, esta serie estadounidense de Netflix es aclamada por la crítica, entre todas las series y películas
Esta serie estadounidense de ciencia ficción, escrita y dirigida por Kyle Hunter, tiene como protagonista principal a Josh Hutcherson, quien está acompañado de un gran reparto.
El relato sigue a un muchacho que, tras lograr vencer a un videojuego casi imbatible, es visitado por los personajes del mismo, invitándolo a salvar el mundo.
A nivel mundial, Hombre del futuro se estrenó en las salas del cine en 2017 y en noviembre de 2025 se sumó a la plataforma de Netflix en Argentina.
En total se estrenaron tres temporadas de la serie de Netflix, publicadas en 2017, 2019 y 2020, de 13, 13 y 8 capítulos respectivamente.
Netflix: de qué trata la serie Hombre del futuro
La serie que acaba de aterrizar en Netlfix centra su trama en Josh Futterman (Josh Hutcherson), un muchacho que tiene problemas de autoestima, es bastante torpe y trabaja como empleado de limpieza en un centro de investigación de enfermedades sexuales. Josh se destaca en un video juego, donde maneja un personaje que tiene la mejor puntuación mundial. Cuando lo finaliza, es visitado por un personaje del juego, que le comunica que ha sido elegido para salvar el mundo.
Reparto de Ausente, serie Hombre del futuro
- Josh Hutcherson (Josh Futterman)
- Eliza Coupe (Tigre)
- Derek Wilson (Lobo)
- Ed Begley Jr. (Gabe Futturman)
- Glenne Headly (Diane Futturman)
Tráiler de Ausente, serie Hombre del futuro
Dónde ver la serie Hombre del futuro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hombre del futuro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hombre del futuro se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hombre del futuro se puede ver en Netflix.