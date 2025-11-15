Si sos fan de Netflix y buscás series y películas que mezclen drama, sensualidad y tramas intensas, Glitter aparece como una opción que no pasa desapercibida. Esta producción polaca de 2022, de episodios cortos y ritmo atrapante, conquistó al público gracias a sus escenas subidas de tono y a una historia marcada por la ambición, la libertad y las decisiones difíciles.
Netflix tiene una serie subida de tono que está incendiando el catálogo y rompe todos los moldes
El drama polaco que sorprende en Netflix, atrae por su historia intensa, sus escenas de alto voltaje y su creciente éxito dentro del catálogo de series y películas
Ambientada en la Polonia de los años 70, la serie sigue a Helena (Magdalena Poplawska), Pola (Wiktoria Filus) y Marysa (Matylda Giegzno), tres mujeres que deciden prostituirse para alcanzar su independencia en un contexto social complejo y restrictivo. Su mirada cruda y emocional la volvió una de las propuestas más comentadas.
Desde su llegada a la plataforma en febrero de 2023, Glitter acumula buenas críticas y se mantiene como una de las producciones más recomendadas por los suscriptores, destacándose dentro del amplio catálogo de dramas de Netflix.
Dirigida por Anna Kazejak, esta historia de alto voltaje compite entre las más vistas dentro del género de comedias románticas subidas de tono. Con un total de 10 episodios de entre 35 y 38 minutos, es una serie ideal para maratonear en poco tiempo.
Netflix: de qué trata la serie Glitter
La sinopsis oficial de la serie Glitter versa: "En 1976, en la ciudad polaca de Sopot, tres valientes mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor".
Netflix: tráiler de la serie Glitter
Reparto de Glitter, serie de Netflix
- Magdalena Poplawska (Helena Michalowska)
- Wiktoria Filus (Pola)
- Matylda Giegno (Marysia)
- Bartlomiej Kotschedoff (Bogdan)
- Szymon Piotr Warszawski (Wladek)
- Lukasz Simlat (Adam)
- Stanisaw Linowski (Staszek)
- Jdrzej Hycnar (Jurek)
- Folco Marchi (Tomas Barre)
Dónde ver la serie Glitter según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Glitter se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Glitter se puede ver en Netflix.
- España: la serie Glitter se puede ver en Netflix.