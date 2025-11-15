Netflix tiene una serie subida de tono que está incendiando el catálogo y rompe todos los moldes

netflix-serie-glitter2.jpg

Dirigida por Anna Kazejak, esta historia de alto voltaje compite entre las más vistas dentro del género de comedias románticas subidas de tono. Con un total de 10 episodios de entre 35 y 38 minutos, es una serie ideal para maratonear en poco tiempo.

Netflix: de qué trata la serie Glitter

La sinopsis oficial de la serie Glitter versa: "En 1976, en la ciudad polaca de Sopot, tres valientes mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor".

La serie de Netflix se desarrolla en la Polonia de 1976 y relata la historia de tres mujeres que se encuentran transitando sus experiencias sobre los cambios sociales y políticos de la época, en donde luchan por poder independizarse contra todos los prejuicios, navegando sus vivencias en busca de un amor verdadero.

Netflix: tráiler de la serie Glitter

Embed - Trailer for GLITTER on NETFLIX

Reparto de Glitter, serie de Netflix

Magdalena Poplawska (Helena Michalowska)

Wiktoria Filus (Pola)

Matylda Giegno (Marysia)

Bartlomiej Kotschedoff (Bogdan)

Szymon Piotr Warszawski (Wladek)

Lukasz Simlat (Adam)

Stanisaw Linowski (Staszek)

Jdrzej Hycnar (Jurek)

Folco Marchi (Tomas Barre)

Dónde ver la serie Glitter según la zona geográfica