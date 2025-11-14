Netflix: la serie de 7 capítulos que te solucionará el fin de semana y es furor mundial

En medio de un notable reparto sobresale la gran actuación de la actriz Gillian Jacobs, quien logró sacarle brillo a la producción escrita por Carey McKenzie y dirigida por Anna Winger.

La serie de Netflix, que acumula críticas mixtas por parte de la prensa especializada, tiene un total de 7 capítulos, que van entre los 46 y 56 minutos de duración cada una.

netflix-serie-transatlantico-streaming La serie de Netflix tiene una trama muy inspiradora, especial para ver el fin de semana.

Netflix: de qué trata la serie Transatlántico

La serie de Netflix centra su historia en Mary Jayme Gold (Gillian Jacobs), una periodista estadounidense que logró un hecho valorable y trascendental: en los 13 meses que estuvo en Francia, entre 1940 y 1941, hizo posible que más de 2000 refugiados que se encontraban a punto de perder la vida, lograran salir de ese país e ingresar a Estados Unidos.

netflix-serie-transatlantico La serie de Netflix es muy recomendada por los usuarios.

Reparto de Transatlántico, serie de Netflix

Gillian Jacobs (Mary Jayme Gold)

Lucas Englander (Albert Hirschman)

Cory Michael Smith (Varian Fry)

Ralph Amoussou (Paul Kandjo)

Deleila Piasko (Lisa Fittko)

Amit Rahav (Thomas Lovegrove)

G´regory Montel (Philippe Frot)

Corey Stoll (Graham Patterson)

Tráiler de Transatlántico, serie de Netflix

Embed - Transatlantic | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Transatlántico, según la zona geográfica