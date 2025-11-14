Para disfrutar de una propuesta increíble y que se destaca entre todas la series y películas de la plataforma de Netflix, todo usuario debería elegir la serie Transatlántico, una producción británica de 2023 que es furor.
Netflix: la serie de 7 capítulos que te solucionará el fin de semana y es furor mundial
Esta excelente producción de Netflix, que arrasa entre todas la series y películas, es muy recomendada por los usuarios
La dramática serie ha logrado sobresalir entre todas las recomendaciones inspiradoras y emocionantes, siendo el plan perfecto para ver el fin de semana en la pantalla de Netflix.
La sinopsis oficial de la plataforma revela que la serie pasea su trama en un grupo de voluntarios de Marsella, que ayuda a artistas e intelectuales europeos a escapar de la persecución nazi durante la II Guerra Mundial.
En medio de un notable reparto sobresale la gran actuación de la actriz Gillian Jacobs, quien logró sacarle brillo a la producción escrita por Carey McKenzie y dirigida por Anna Winger.
La serie de Netflix, que acumula críticas mixtas por parte de la prensa especializada, tiene un total de 7 capítulos, que van entre los 46 y 56 minutos de duración cada una.
Netflix: de qué trata la serie Transatlántico
La serie de Netflix centra su historia en Mary Jayme Gold (Gillian Jacobs), una periodista estadounidense que logró un hecho valorable y trascendental: en los 13 meses que estuvo en Francia, entre 1940 y 1941, hizo posible que más de 2000 refugiados que se encontraban a punto de perder la vida, lograran salir de ese país e ingresar a Estados Unidos.
Reparto de Transatlántico, serie de Netflix
- Gillian Jacobs (Mary Jayme Gold)
- Lucas Englander (Albert Hirschman)
- Cory Michael Smith (Varian Fry)
- Ralph Amoussou (Paul Kandjo)
- Deleila Piasko (Lisa Fittko)
- Amit Rahav (Thomas Lovegrove)
- G´regory Montel (Philippe Frot)
- Corey Stoll (Graham Patterson)
Tráiler de Transatlántico, serie de Netflix
Dónde ver la serie Transatlántico, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Transatlántico se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Transatlántic se puede ver en Netflix.
- España: la serie Transatlántico se puede ver en Netflix.