Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: la serie de 7 capítulos que te solucionará el fin de semana y es furor mundial

Esta excelente producción de Netflix, que arrasa entre todas la series y películas, es muy recomendada por los usuarios

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Gillian Jacobs interpreta a Mary Jayme Gold en la serie de Netflix.

La actriz Gillian Jacobs interpreta a Mary Jayme Gold en la serie de Netflix.

Para disfrutar de una propuesta increíble y que se destaca entre todas la series y películas de la plataforma de Netflix, todo usuario debería elegir la serie Transatlántico, una producción británica de 2023 que es furor.

La dramática serie ha logrado sobresalir entre todas las recomendaciones inspiradoras y emocionantes, siendo el plan perfecto para ver el fin de semana en la pantalla de Netflix.

La sinopsis oficial de la plataforma revela que la serie pasea su trama en un grupo de voluntarios de Marsella, que ayuda a artistas e intelectuales europeos a escapar de la persecución nazi durante la II Guerra Mundial.

En medio de un notable reparto sobresale la gran actuación de la actriz Gillian Jacobs, quien logró sacarle brillo a la producción escrita por Carey McKenzie y dirigida por Anna Winger.

La serie de Netflix, que acumula críticas mixtas por parte de la prensa especializada, tiene un total de 7 capítulos, que van entre los 46 y 56 minutos de duración cada una.

netflix-serie-transatlantico-streaming
La serie de Netflix tiene una trama muy inspiradora, especial para ver el fin de semana.

La serie de Netflix tiene una trama muy inspiradora, especial para ver el fin de semana.

Netflix: de qué trata la serie Transatlántico

La serie de Netflix centra su historia en Mary Jayme Gold (Gillian Jacobs), una periodista estadounidense que logró un hecho valorable y trascendental: en los 13 meses que estuvo en Francia, entre 1940 y 1941, hizo posible que más de 2000 refugiados que se encontraban a punto de perder la vida, lograran salir de ese país e ingresar a Estados Unidos.

netflix-serie-transatlantico
La serie de Netflix es muy recomendada por los usuarios.

La serie de Netflix es muy recomendada por los usuarios.

Reparto de Transatlántico, serie de Netflix

  • Gillian Jacobs (Mary Jayme Gold)
  • Lucas Englander (Albert Hirschman)
  • Cory Michael Smith (Varian Fry)
  • Ralph Amoussou (Paul Kandjo)
  • Deleila Piasko (Lisa Fittko)
  • Amit Rahav (Thomas Lovegrove)
  • G´regory Montel (Philippe Frot)
  • Corey Stoll (Graham Patterson)

Tráiler de Transatlántico, serie de Netflix

Embed - Transatlantic | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Transatlántico, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Transatlántico se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Transatlántic se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Transatlántico se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar