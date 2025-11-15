Cómo preparar un perfume de sábanas para que tu cama parezca de hotel

No hay nada más reconfortante que acostarse en una cama con sábanas limpias, luego de un largo día. Y si a esa limpieza se le suma un aroma fresco, delicado y persistente, se convierte en un momento idílico, pues es un pequeño mimo que mereces. Por eso, te enseñamos a preparar un spray casero que te hará sentir que estás durmiendo en una cama de hotel.

dormir No hay nada mejor que acostarse en sábanas limpias y perfumadas. Imagen: Freepik.

Ingredientes neceesarios para el perfume

200 ml de agua destilada. Es clave para evitar manchas de sarro.

50 ml de alcohol desinfectante. Ayuda a que el perfume se evapore y fije mejor.

se evapore y fije mejor. De 20 a 30 gotas de aceite esencial de jazmín.

Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Neutraliza los malos olores.

Un envase con atomizador.

Una vez que hayas conseguido los ingredientes necesarios, sigue el paso a paso y obtendrás un perfume para tus sábanas en unos pocos minutos. En el envase con atomizador, mezcla el alcohol con las gotas del aceite esencial de jazmín, o el que tengas en casa. Este paso permite que el aceite se disuelva bien.