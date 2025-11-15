Cómo preparar un perfume de sábanas para que tu cama parezca de hotel

Desde la fragancia personal hasta el aroma que inunda nuestra casa, o nuestra ropa, el perfume es uno de esos detalles que no hay que dejar pasar. Los aromatizadores de ambiente y sprays textiles se han convertido en un detalle cotidiano. A continuación, te enseñamos a preparar tu propio perfume para las sábanas con un truco económico y sencillo.
No hay nada más reconfortante que acostarse en una cama con sábanas limpias, luego de un largo día. Y si a esa limpieza se le suma un aroma fresco, delicado y persistente, se convierte en un momento idílico, pues es un pequeño mimo que mereces. Por eso, te enseñamos a preparar un spray casero que te hará sentir que estás durmiendo en una cama de hotel.
Ingredientes neceesarios para el perfume
- 200 ml de agua destilada. Es clave para evitar manchas de sarro.
- 50 ml de alcohol desinfectante. Ayuda a que el perfume se evapore y fije mejor.
- De 20 a 30 gotas de aceite esencial de jazmín.
- Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Neutraliza los malos olores.
- Un envase con atomizador.
Una vez que hayas conseguido los ingredientes necesarios, sigue el paso a paso y obtendrás un perfume para tus sábanas en unos pocos minutos. En el envase con atomizador, mezcla el alcohol con las gotas del aceite esencial de jazmín, o el que tengas en casa. Este paso permite que el aceite se disuelva bien.
Luego, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y agita con energía. Llena el resto del envase con el agua destilada y vuelve a agitar muy bien antes de cada uso. Puedes rociar ligeramente tus sábanas, almohadas y frazadas antes de acostarte. Lo ideal es hacerlo con la cama tendida y aireada para que el aroma se distribuya mejor.
Mal olor en las sábanas
Antes de ponerte a preparar un perfume casero para tu ropa de cama, es clave saber por qué tus sábanas no huelen tan bien como quisiéras. El principal culpable es la humedad corporal que desprendemos al dormir, sudor, células muertas y demás.
Si la ropa de cama no se airea bien o si demoras en lavarlas, esa humedad se convierte en el ambiente ideal para que se desarrollen bacterias y ácaros. Por eso es imprescindible vital cambiarlas seguido y perfumarlas con este truco casero.