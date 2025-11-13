Cómo hacer un perfume para que tu baño huela siempre limpio

baño moderno Si quieres que el baño de casa tenga buen aroma, puedes preparar un aromatizante casero. Imagen: Freepik.

Perfume casero para el baño

1/2 de taza de arroz. Aceite esencial de tu preferencia.

Para preparar este perfume casero tienes que buscar un frasco de vidrio, puede ser el recipiente de alguna conserva o mermelada que se terminó. Llena la mitad del frasco con granos de arroz, que actúan como base para retener el líquido del aceite esencial, sin absorberlo por completo, lo que ayuda a que la fragancia se desprenda de forma lenta.

Agrega entre 10 y 20 gotas del aceite esencial que tengas en el hogar, puede ser de rosas, lavanda, limón, coco o vainilla. Cuantas más gotas agregues, más persistente será el perfume.

Luego, cierra el frasco y agita suavemente para que el aceite penetre por todas las capas de arroz. Lo ideal es dejar el frasco abierto para que se sienta la fragancia en el ambiente, aunque también puedes dejar el recipiente semiabierto o tapar con un trozo de tela para que el perfume no sea tan invasivo.

arroz y aceite esencial Para preparar este perfume casero necesitas arroz, aceite esencial y un frasco. Imagen: composición Diario Uno.

Cada tanto, mezcla para que el aceite y el arroz se mezclen y liberen aroma. Cuando el perfume disminuya, agrega unas gotas más de aceite. Cabe destacar que puedes hacer varios recipientes para repartirlos en diferentes ambientes del hogar, la sala de estar, la cocina o la habitación.

Lo ideal es utilizar un frasco de vidrio ya que es un material neutro, que no interactúa con los aceites esenciales ni altera su composición. Por eso, cuando se usan envases de plástico, algunos compuestos pueden deteriorarse o perder intensidad con el tiempo.