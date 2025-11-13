Inicio Sociedad préstamos
En pesos o UVAs, las condiciones de los préstamos del Banco Ciudad para los no clientes

El Banco Ciudad les ofrece a las personas no clientes dos tipos de préstamos personales y las condiciones se modifican si se solicita un crédito en pesos o UVAs

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El Banco Ciudad les ofrece a las personas que no son clientes dos tipos de préstamo personales.

El Banco Ciudad les ofrece a las personas que no son clientes de la institución, es decir que no reciben el sueldo o la jubilación, dos préstamos personales desde $10.000.000 hasta 30.000.000. El monto final de los préstamos siempre estará sujeto a evaluación crediticia y al perfil del solicitante.

Aquellos interesados en los préstamos personales del Banco Ciudad pueden hacer lo que tanto deseen ya que su destino no está limitado y depende de las necesidades generales de cada uno.

Banco Ciudad.jpg
El Banco Ciudad es una instituci&oacute;n financiera p&uacute;blica y aut&aacute;rquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, pr&eacute;stamos, tarjetas de cr&eacute;dito y otros productos.

Para acceder a los préstamos personales del Banco Ciudad, es necesario cumplir con ciertos requisitos de antigüedad laboral y presentar la documentación necesaria, como recibos de sueldo, para demostrar la capacidad de pago.

La información sobre las tasas de interés y los requisitos exactos de ingresos puede cambiar con frecuencia y depende de la línea de crédito que el Banco Ciudad les apruebe a los interesados que no son clientes.

Préstamos del Banco Ciudad: condiciones para las personas no clientes

El Banco Ciudad tiene establecido para los no clientes de la institución diferentes tipos de préstamos personales donde sus montos máximos están sujetos a evaluación crediticia. Las condiciones se modifican si los valores del crédito se expresan en pesos o UVAs.

Valores en pesos:

  • Monto máximo: hasta $10.000.000
  • Cuotas fijas mensuales
  • Plazo máximo: hasta 48 meses

Valores en UVAs:

  • Monto máximo: hasta $30.000.000
  • Plazo máximo: hasta 48 meses
plazo fijo en pesos, bancos, tasa de interes
El Banco Ciudad ofrece pr&eacute;stamos personales para distintas finalidades, como viajes, tecnolog&iacute;a, mejoras del hogar o proyectos personales, a trav&eacute;s de su producto Ciudad Veloz.

La Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT) varían según la línea y el plazo, siendo necesario consultarlo al momento de la solicitud. La amortización en la elección valores en pesos es con el Sistema Francés, que son cuotas fijas y decrecientes en intereses.

Más puntos a tener en cuenta sobre el préstamo personal del Banco Ciudad para las personas que no son clientes:

  • Relación cuota/ingreso: la cuota no puede superar, generalmente, el 30% al 35% del ingreso neto del solicitante (o del grupo familiar, según el canal).
  • Ingreso mínimo: generalmente, se requiere un ingreso mínimo de 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (en el caso de la línea "Ciudad Veloz Cliente Fiel", que incluye no clientes con productos)
  • Garantía: a sola firma
  • Forma de pago: débito automático de una cuenta (Caja de Ahorros o Cuenta Corriente) abierta en el Banco Ciudad (por lo que se les abre una a los solicitantes)

Estas son las cosas que se pueden hacer con los préstamos personales del Banco Ciudad

  • Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste
  • Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés
  • Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple
  • Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial
  • Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona
  • Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

