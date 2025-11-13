En pesos o UVAs, las condiciones de los préstamos del Banco Ciudad para los no clientes

El Banco Ciudad les ofrece a las personas que no son clientes de la institución, es decir que no reciben el sueldo o la jubilación, dos préstamos personales desde $10.000.000 hasta 30.000.000. El monto final de los préstamos siempre estará sujeto a evaluación crediticia y al perfil del solicitante.
Aquellos interesados en los préstamos personales del Banco Ciudad pueden hacer lo que tanto deseen ya que su destino no está limitado y depende de las necesidades generales de cada uno.
Para acceder a los préstamos personales del Banco Ciudad, es necesario cumplir con ciertos requisitos de antigüedad laboral y presentar la documentación necesaria, como recibos de sueldo, para demostrar la capacidad de pago.
La información sobre las tasas de interés y los requisitos exactos de ingresos puede cambiar con frecuencia y depende de la línea de crédito que el Banco Ciudad les apruebe a los interesados que no son clientes.
Préstamos del Banco Ciudad: condiciones para las personas no clientes
El Banco Ciudad tiene establecido para los no clientes de la institución diferentes tipos de préstamos personales donde sus montos máximos están sujetos a evaluación crediticia. Las condiciones se modifican si los valores del crédito se expresan en pesos o UVAs.
Valores en pesos:
- Monto máximo: hasta $10.000.000
- Cuotas fijas mensuales
- Plazo máximo: hasta 48 meses
Valores en UVAs:
- Monto máximo: hasta $30.000.000
- Plazo máximo: hasta 48 meses
La Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT) varían según la línea y el plazo, siendo necesario consultarlo al momento de la solicitud. La amortización en la elección valores en pesos es con el Sistema Francés, que son cuotas fijas y decrecientes en intereses.
Más puntos a tener en cuenta sobre el préstamo personal del Banco Ciudad para las personas que no son clientes:
- Relación cuota/ingreso: la cuota no puede superar, generalmente, el 30% al 35% del ingreso neto del solicitante (o del grupo familiar, según el canal).
- Ingreso mínimo: generalmente, se requiere un ingreso mínimo de 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (en el caso de la línea "Ciudad Veloz Cliente Fiel", que incluye no clientes con productos)
- Garantía: a sola firma
- Forma de pago: débito automático de una cuenta (Caja de Ahorros o Cuenta Corriente) abierta en el Banco Ciudad (por lo que se les abre una a los solicitantes)
Estas son las cosas que se pueden hacer con los préstamos personales del Banco Ciudad
- Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste
- Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés
- Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple
- Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial
- Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona
- Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente