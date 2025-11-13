En pesos o UVAs, las condiciones de los préstamos del Banco Ciudad para los no clientes

La información sobre las tasas de interés y los requisitos exactos de ingresos puede cambiar con frecuencia y depende de la línea de crédito que el Banco Ciudad les apruebe a los interesados que no son clientes.

Préstamos del Banco Ciudad: condiciones para las personas no clientes

El Banco Ciudad tiene establecido para los no clientes de la institución diferentes tipos de préstamos personales donde sus montos máximos están sujetos a evaluación crediticia. Las condiciones se modifican si los valores del crédito se expresan en pesos o UVAs.

Valores en pesos:

Monto máximo: hasta $10.000.000

Cuotas fijas mensuales

Plazo máximo: hasta 48 meses

Valores en UVAs:

Monto máximo: hasta $30.000.000

Plazo máximo: hasta 48 meses

plazo fijo en pesos, bancos, tasa de interes El Banco Ciudad ofrece préstamos personales para distintas finalidades, como viajes, tecnología, mejoras del hogar o proyectos personales, a través de su producto Ciudad Veloz.

La Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT) varían según la línea y el plazo, siendo necesario consultarlo al momento de la solicitud. La amortización en la elección valores en pesos es con el Sistema Francés, que son cuotas fijas y decrecientes en intereses.

Más puntos a tener en cuenta sobre el préstamo personal del Banco Ciudad para las personas que no son clientes:

Relación cuota/ingreso: la cuota no puede superar, generalmente, el 30% al 35% del ingreso neto del solicitante (o del grupo familiar, según el canal).

Ingreso mínimo: generalmente, se requiere un ingreso mínimo de 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (en el caso de la línea "Ciudad Veloz Cliente Fiel", que incluye no clientes con productos)

Garantía: a sola firma

Forma de pago: débito automático de una cuenta (Caja de Ahorros o Cuenta Corriente) abierta en el Banco Ciudad (por lo que se les abre una a los solicitantes)

Estas son las cosas que se pueden hacer con los préstamos personales del Banco Ciudad