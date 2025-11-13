El bodegón de comida oriental con platos muy económicos

Un bodegón que transporta al Mediterráneo oriental sin salir de Buenos Aires se convierte en el sitio perfecto para una cena exótica o una salida nocturna con sabores nuevos. Sus precios accesibles permiten explorar platos típicos de Turquía y Grecia sin gastar de más. Aquí la estrella es la comida casera oriental, preparada con especias frescas y porciones que invitan a compartir.
En Carlos Gardel 2018, en pleno Olivos, Marmara se posiciona como refugio para quienes buscan calidad y autenticidad a pasos del tren. El salón es amplio y luminoso, con mesas de madera, paredes con azulejos turcos y una cocina abierta donde se enrollan sarmas a mano. La decoración mezcla lo oriental con lo porteño, creando un ambiente cálido donde las charlas fluyen entre aromas de comino y menta.
El bodegón de comida oriental
En una zona donde la comida étnica suele ser cara, Marmara responde con un menú que equilibra tradición y precio. Desde sarmas hasta moussaka, cada opción está pensada para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con sabores que recuerdan viajes lejanos.
Las promociones son el gancho principal: sarma de hoja de parra con carne a $14.950, moussaka a $15.985, tas kebab a $17.000, arroz a la persa a $13.500, son algunos de los precios para tener referencias.
La carta se completa con entradas como hummus con garbanzos, dolmas de arroz, kebabs variados y postres como baklava con miel. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a Marmara en el lugar ideal para cumpleaños o reuniones después del trabajo sin exceder el presupuesto.
Marmara se consolida como un clásico imperdible de Olivos, donde la comida oriental, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan probar platos turcos y griegos en porciones generosas sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.