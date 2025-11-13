El bodegón de comida oriental con platos muy económicos

En Carlos Gardel 2018, en pleno Olivos, Marmara se posiciona como refugio para quienes buscan calidad y autenticidad a pasos del tren. El salón es amplio y luminoso, con mesas de madera, paredes con azulejos turcos y una cocina abierta donde se enrollan sarmas a mano. La decoración mezcla lo oriental con lo porteño, creando un ambiente cálido donde las charlas fluyen entre aromas de comino y menta.

bodegon marmara El bodegón se destaca por su ambiente de fineza.

El bodegón de comida oriental

En una zona donde la comida étnica suele ser cara, Marmara responde con un menú que equilibra tradición y precio. Desde sarmas hasta moussaka, cada opción está pensada para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con sabores que recuerdan viajes lejanos.