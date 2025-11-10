El coqueto bodegón donde 2 personas comen bien por $26.000

Ubicado en Juan Bautista de LaSalle 489, en el corazón del Bajo Belgrano, Motín del Bajo se presenta como refugio para quienes buscan sabor casero y porciones de barrio a pasos del estadio de River. El salón es amplio, con mesas largas de madera, paredes llenas de camisetas firmadas y una parrilla abierta que se ve desde cualquier rincón. La decoración mezcla lo futbolero con lo tradicional, creando un ambiente ruidoso y cálido donde las charlas se mezclan con el chisporroteo de las brasas.

bodegon motin 2 La comida que ofrece el bodegón ubicado en el Bajo Belgrano.

El bodegón económico cerca del Monumental

En una ciudad donde compartir suele salir caro, Motín del Bajo responde con platos pensados para dos o más personas a precios que no asustan. El menú gira alrededor de la parrilla y las salsas caseras, con opciones que van desde el clásico pollo al spiedo hasta bondiolas que se deshacen en la boca. Los habitués saben que aquí la cantidad nunca está reñida con la calidad.