El coqueto bodegón donde 2 personas comen bien por $26.000

Un bodegón con espíritu de taberna porteña se convierte en el lugar ideal para una cena abundante o una salida nocturna entre amigos que termina tarde. Sus precios accesibles permiten compartir platos generosos sin calcular cada bocado. Aquí la estrella es la comida para picar en grupo: pollos enteros al ajillo y bondiolas braseadas que llegan humeantes y listos para dividir.
Ubicado en Juan Bautista de LaSalle 489, en el corazón del Bajo Belgrano, Motín del Bajo se presenta como refugio para quienes buscan sabor casero y porciones de barrio a pasos del estadio de River. El salón es amplio, con mesas largas de madera, paredes llenas de camisetas firmadas y una parrilla abierta que se ve desde cualquier rincón. La decoración mezcla lo futbolero con lo tradicional, creando un ambiente ruidoso y cálido donde las charlas se mezclan con el chisporroteo de las brasas.
El bodegón económico cerca del Monumental
En una ciudad donde compartir suele salir caro, Motín del Bajo responde con platos pensados para dos o más personas a precios que no asustan. El menú gira alrededor de la parrilla y las salsas caseras, con opciones que van desde el clásico pollo al spiedo hasta bondiolas que se deshacen en la boca. Los habitués saben que aquí la cantidad nunca está reñida con la calidad.
Las promociones para compartir son el gancho principal: medio pollo al ajillo, al verdeo o a la mostaza por un precio de $26.200, acompañado de papas rústicas o ensalada. Para quienes prefieren cerdo, la bondiola completa a la mostaza o braseada sale $32.900 y alcanza perfectamente para tres o cuatro comensales. Ambas opciones incluyen guarnición abundante y llegan a la mesa en fuentes de hierro fundido que mantienen el calor.
La carta se completa con entradas clásicas como provoleta rellena, rabas fritas y empanadas de carne cortada a cuchillo, además de parrillada económica para grupos grandes. Los paquetes para compartir convierten a Motín del Bajo en el lugar perfecto para cumpleaños, previas de partidos o reuniones después del trabajo sin gastar de más.
Motín del Bajo se consolida como un clásico imperdible del Bajo Belgrano, donde la comida abundante, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan compartir platos generosos en un ambiente futbolero y sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja la mesa llena y la cuenta liviana.