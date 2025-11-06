El bodegón que tiene minutas por precios de $4.000 a $13.000

Un bodegón de club tradicional con un ambiente acogedor y familiar se presenta como la opción ideal para un almuerzo o cena barata con amigos. Sus precios accesibles lo hacen especialmente atractivo, permitiendo que los comensales disfruten de una experiencia gastronómica completa sin generar preocupaciones por el presupuesto.
En el vibrante panorama culinario de Buenos Aires, este bodegón surge como un refugio para quienes buscan autenticidad y calidad a precios moderados. Ubicado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, captura el espíritu de la comida clásica porteña a través de un espacio que evoca los comedores clásicos. Su decoración sencilla pero cálida invita a compartir momentos especiales con familiares o amigos, fomentando un ambiente relajado y acogedor.
El bodegón con precios baratos en Tigre
El bodegón del Club Vito Dumas, ubicado en calle Belgrano 633 de la localidad de Tigre, combina la herencia gastronómica del país para atraer a los apasionados por los sabores clásicos. En una ciudad donde los restaurantes suelen tener tarifas elevadas, este establecimiento destaca por ofrecer opciones que equilibran tradición y gusto, sin impactar negativamente en el bolsillo de los visitantes.
Dentro de su menú destacado se encuentran las minutas, que tienen precios que van de $4.000 a $13.000. Las más baratas son las tartas, de jamón y queso o de zapallito. Mientras que las opciones más elevadas son bife de chorizo, suprema a la napolitana, revuelto gramajo o milanesa a la napolitana. Todas vienen acompañadas de guarnición.
La oferta culinaria del Club Vito Dumas es diversa, abarcando también 6 variedades de pizzas que se pueden pedir un precio de $11.000 aproximadamente. Además, cuenta con paquetes ideales para grupos, lo que facilita una experiencia gastronómica plena a un precio accesible, asegurando satisfacción para diferentes preferencias.
El bodegón del Club Vito Dumas se posiciona como un destino esencial en Buenos Aires, donde la autenticidad, los sabores tradicionales y los precios razonables se unen para crear vivencias memorables. Para aquellos que desean explorar la gastronomía argentina en un entorno cálido y sin comprometer las finanzas, es una visita obligatoria.