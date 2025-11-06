El bodegón que tiene minutas por precios de $4.000 a $13.000

Dentro de su menú destacado se encuentran las minutas, que tienen precios que van de $4.000 a $13.000. Las más baratas son las tartas, de jamón y queso o de zapallito. Mientras que las opciones más elevadas son bife de chorizo, suprema a la napolitana, revuelto gramajo o milanesa a la napolitana. Todas vienen acompañadas de guarnición.

bodegon vito dumas Las milanesas son las preferidas de este bodegón.

La oferta culinaria del Club Vito Dumas es diversa, abarcando también 6 variedades de pizzas que se pueden pedir un precio de $11.000 aproximadamente. Además, cuenta con paquetes ideales para grupos, lo que facilita una experiencia gastronómica plena a un precio accesible, asegurando satisfacción para diferentes preferencias.

El bodegón del Club Vito Dumas se posiciona como un destino esencial en Buenos Aires, donde la autenticidad, los sabores tradicionales y los precios razonables se unen para crear vivencias memorables. Para aquellos que desean explorar la gastronomía argentina en un entorno cálido y sin comprometer las finanzas, es una visita obligatoria.