El bodegón para comer un sánguche de milanesa con guarnición por $10.000

Una promoción principal cuesta $10.000 y consta de un sánguche de milanesa simple con guarnición incluída. Por sólo $3.000 más se puede conseguir el mismo menú pero completo, es decir, con lechuga y tomate. Esta oferta resulta práctica para visitantes del centro porteño.

bodegon nuevo miguelito 2 La pasta también se suele lucir en este bodegón.

Además del sánguche de milanesa, la carta del bodegón es variada: incluye diferentes cortes a la parrilla, pescados y mariscos, pastas y una buena variedad de bebidas con y sin alcohol. Los paquetes grupales hacen posible una comida completa a precio accesible.

El Nuevo Miguelito se posiciona como un sitio imprescindible en Buenos Aires por su combinación de autenticidad, sabores tradicionales y precios justos. Para quienes quieren probar la gastronomía argentina centrada en no afectar el presupuesto, este bodegón es una parada obligada.