Un bodegón ofrece varios cortes de asado por menos de $9.000

En avenida Marcelo Torcuato de Alvear 1175, en el norte de Buenos Aires, este rincón se viste de comedor de barrio antiguo. Mesas que crujen, paredes que susurran historias, aroma que despierta domingos perdidos: todo conspira para que el tiempo se detenga. Por eso es una opción ideal para los amantes de la gastronomía, en especial del clásico asado argentino. Ya sean turistas o locales, vale la pena.

bodegon el tata 3 El bodegón El Tata, un clásico de Buenos Aires. Foto: Google.

El bodegón con cortes de asado barato

La ciudad de Buenos Aires suele castigar con cuentas altas, pero en El Tata se responde con tradición al fuego y precios que invitan a los comensales a elegir en su carta sin ningún tipo de temor. Cada corte es un abrazo argentino, cada bocado, un viaje al pasado sin boleto caro.