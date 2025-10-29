El bodegón donde se puede cantar, bailar y comer pasta por $9.000

Un bodegón de esos que huelen a fiesta se revela como el refugio perfecto, ya sea para una cena pausada o para una noche que se alargue entre risas y bailes. ¿El gancho? Precios que no aprietan el bolsillo, así cualquiera puede entregarse al ritual completo de la comida sin mirar dos veces la cuenta.
En pleno hervidero de sabores de Buenos Aires, Esquina Bodegón se planta firme en la ciudad de La Plata y se convierte en el escondite ideal para quien persigue lo genuino sin pagar fortunas. El local respira tradición: mesas de madera, paredes que cuentan historias, un aroma que te transporta a los comedores de los abuelos. Cada rincón parece diseñado para que las charlas fluyan y los recuerdos se queden grabados.
El bodegón para comer y bailar
Mientras Buenos Aires dispara menús inflados económicamente, este rincón de La Plata mantiene la calma: combina la mejor gastronomía argentina con entretenimiento musical para los comensales. Los amantes de las pastas encuentran su paraíso; cada corte es un guiño al pasado, cada bocado, una celebración.
Una promo que tienta es el de las pastas rellenas a un gran precio. Se puede optar por sorrentinos (de jamón y queso o ricota) o ravioles de espinaca y ricota, todo acompañado por salsa fileto o mixta. El valor es de apenas $9.000.
La variedad no se queda atrás: milanesas crujientes con guarniciones generosas, guarniciones como papas fritas y otros clásicos que están pensados para mesas repletas. Nadie se va con hambre ni con la billetera resentida en este bodegón.
Esquina Bodegón, ubicado calle 63 esquina 2 de La Plata, ya es leyenda urbana: autenticidad, tradición y precios que invitan a volver. Si buscas la comida argentina en su máxima expresión, sin lujos innecesarios ni facturas abultadas, este bodegón te espera con las hornallas encendidas.