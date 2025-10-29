El bodegón donde se puede cantar, bailar y comer pasta por $9.000

En pleno hervidero de sabores de Buenos Aires, Esquina Bodegón se planta firme en la ciudad de La Plata y se convierte en el escondite ideal para quien persigue lo genuino sin pagar fortunas. El local respira tradición: mesas de madera, paredes que cuentan historias, un aroma que te transporta a los comedores de los abuelos. Cada rincón parece diseñado para que las charlas fluyan y los recuerdos se queden grabados.

esquina bodegon El bodegón está ubicado en una esquina de La Plata.

El bodegón para comer y bailar

Mientras Buenos Aires dispara menús inflados económicamente, este rincón de La Plata mantiene la calma: combina la mejor gastronomía argentina con entretenimiento musical para los comensales. Los amantes de las pastas encuentran su paraíso; cada corte es un guiño al pasado, cada bocado, una celebración.