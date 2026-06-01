Casi 2.000 mendocinos figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Libro Juicios Alimentos.jpeg Profesionales mendocinas publicaron una obra jurídica sobre la problemática de los Alimentos.

Deudores alimentarios, judicializados

Todos los casos están judicializados y radicados en dependencias judiciales todos los departamentos de la provincia. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos actualizado a la fecha incluye, con nombres y apellidos, a varones -por abrumadora mayoría- pero también a mujeres.

Son parte del Registro de Deudores Alimentarios Morosos padres y madres mendocinos que no pagaron hasta 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas del ítem Alimentos.

Así lo establece la ley provincial 8326 desde hace 15 años. La creación del Registro tiene como objetivo, mediante la publicidad de las identidades de las personas morosas, que cumplan con las obligaciones contraídas en sede judicial pero incumplidas.

El cerco a los deudores alimentarios

Diversas modificaciones legislativas fueron cercando a los deudores alimentarios morosos. De hecho, quienes figuran en el Registro no pueden ser proveedores del Estado y tampoco pueden ingresar a espectáculos públicos, como partidos de fútbol, mientras no cumplan con el pago de las cuotas alimentarias.

Tampoco pueden ejercer la función pública mientras persistan en esa condición.

Los casi 2.000 padres y madres que son parte del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Mendoza integran una nómina nacional que abarca a 13 provincias en total. El objetivo de esta unificación es que todos esos estados provinciales cuenten con una súper lista que los incluya a todos y los vaya cercando en caso de mudarse.

La última noticia surgida días atrás en Buenos Aires indica que los deudores alimentarios morosos de Mendoza y de las otras 12 jurisdicciones provinciales tendrán prohibido el ingreso a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá donde se desarrollarán los partidos del Mundial de Fútbol 2026. Aunque ya tengan los pasajes en avión y los tickets habilitantes.

Controles de Deudores Alimentarios en la cancha. Las prohibiciones de CABA que conmocionaron al país Fuente: Infobae

Ser parte de la nómina nacional de deudores alimentarios morosos también podría complicar, a futuro, en caso de una reforma legislativa, a los que deban tramitar el carnet de conducir (primera vez o renovación); la excepción podría regir para quienes demuestren que conducir es indispensable para trabajar. O sea, choferes profesionales.

Deudores alimentarios reincidentes

Muchos de los casi 2.000 mendocinos que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia tienen más de un expediente judicial en desarrollo. Es decir que han incumplido reiteradamente con la obligación de pagar la cuota alimentaria.

Llegaron todos a aparecer en el Registro por ejecuciones de sentencia judicial por alimentos o incumplimiento de convenios celebrados a través de la mediación judicial y validados por un juez.

En esta última opción, los deudores alimentarios se habían comprometido a pagar la cuota alimentaria cada mes por una suma de dinero acordada que debía ser transferida vía cuenta bancaria, en efectivo o mediante billetera virtual, tal como se hubiera resuelto entre partes.

deudores alimentarios Conflictos familiares derivan en la disolución del vínculo matrimonial y en la imposición de la cuota alimentaria en favor de los hijos menores de edad o de hasta 25 años.

Deudores alimentarios varones, en abrumadora mayoría

Por abrumadora mayoría son varones los que integran el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Mendoza. También hay mujeres, aunque son una cantidad notoriamente menor.

Los deudores alimentarios adquieren esa condición ante la Justicia como consecuencia de divorcios vinculares o disolución de la unión convivencial y no pagan la cuota de sus hijos. Es decir, cuando el núcleo familiar se rompe y los hijos menores de edad quedan con la madre o el padre, según cada caso, en absoluto desamparo.