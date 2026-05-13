Prohibirán el ingreso a las canchas a 13.000 deudores alimentarios

Los alcances de la restricción en Tribuna Segura

La medida establece que se podrá restringir la concurrencia a toda persona sobre la cual exista una disposición judicial o administrativa por encontrarse en un Registro Público de Alimentantes Morosos. Esta inhabilitación se mantendrá vigente mientras persista la situación de incumplimiento que le dio origen, según detalla el documento ministerial.

El sistema de Tribuna Segura funciona mediante el escaneo del DNI en los alrededores de las canchas. Hasta ahora, el foco principal estaba puesto en individuos con antecedentes de violencia, procesos por infracción a la ley de estupefacientes o pedidos de captura activos. Con esta ampliación, la base de datos nacional cruzará información con los registros provinciales de morosos.

Jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta ya contaban con legislaciones locales que sugerían este tipo de sanciones. Sin embargo, la resolución nacional unifica el criterio para todas las provincias adherentes al programa, permitiendo que un deudor inscripto en una jurisdicción sea detectado en cualquier estadio del territorio nacional durante un operativo de seguridad.

deudores alimentarios.jpg La medida establece que se podrá restringir la concurrencia a toda persona sobre la cual exista una disposición judicial o administrativa por encontrarse en un Registro Público de Alimentantes Morosos.

Fundamentos legales y operativos

El Ministerio de Seguridad fundamentó la decisión en la recepción de numerosos oficios judiciales que solicitaban la inclusión de estos infractores en la base de datos. El objetivo es disuadir el incumplimiento de la cuota alimentaria, afectando el acceso a eventos de esparcimiento de alta concurrencia, como lo son los partidos de la Liga Profesional y torneos internacionales.

Desde la cartera de Seguridad explicaron que el programa contempla la afectación del acceso para aquellos individuos que tengan impedimentos dispuestos por autoridades judiciales. El cruce de datos permitirá que, al momento de presentar el documento en los dispositivos móviles de control, el sistema arroje una alerta de restricción administrativa similar a la que reciben quienes tienen derecho de admisión.

La normativa también ratifica las causales previas de exclusión, como haber cometido delitos en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos o haber protagonizado actos violentos en traslados de parcialidades. La incorporación del inciso relativo a los deudores busca dar respuesta a una demanda social vinculada a la responsabilidad parental y el bienestar de los menores afectados por la falta de pago de cuotas.

Implementación inmediata

La resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial este 13 de mayo. Esto implica que, en la próxima fecha del fútbol argentino, los efectivos encargados del control ya contarán con la actualización de la base de datos que incluye a los morosos alimentarios identificados por la justicia de las diversas provincias.

Fuentes oficiales confirmaron que el universo inicial de afectados asciende a 13.000 personas, aunque la cifra es dinámica y se ajustará según las altas y bajas que informen los juzgados de familia y los registros civiles. El Ministerio de Seguridad delegó en la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos la gestión operativa y la capacitación del personal para aplicar estos nuevos criterios de exclusión.

Finalmente, el texto aclara que la restricción es de carácter preventivo y se fundamenta en razones de interés público. Con esta decisión, el fútbol argentino suma una nueva capa de control social que excede lo estrictamente deportivo para involucrarse en el cumplimiento de normativas del derecho civil y de familia a nivel nacional. La medida busca regularizar la situación de miles de familias que dependen del cumplimiento de estas obligaciones básicas para la crianza.

En resumen: deudores alimentarios y tribuna segura

Restricción de acceso: el gobierno nacional oficializó que las personas inscriptas en los registros de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol.

el gobierno nacional oficializó que las personas inscriptas en los registros de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol. Alcance masivo: la medida afecta inicialmente a 13.000 deudores de todo el país, cuya información será cruzada con la base de datos de Tribuna Segura.

la medida afecta inicialmente a de todo el país, cuya información será cruzada con la base de datos de Tribuna Segura. Operatividad: el control se realizará mediante el escaneo del DNI en los ingresos a las canchas. La inhabilitación se mantendrá vigente hasta que la justicia informe que el deudor regularizó su situación.

el control se realizará mediante el escaneo del DNI en los ingresos a las canchas. La inhabilitación se mantendrá vigente hasta que la justicia informe que el deudor regularizó su situación. Unificación de criterios: si bien algunas jurisdicciones como Salta o Buenos Aires ya tenían normativas similares, esta resolución unifica el sistema para todas las provincias adheridas al programa nacional.

si bien algunas jurisdicciones como Salta o Buenos Aires ya tenían normativas similares, esta resolución unifica el sistema para todas las provincias adheridas al programa nacional. Objetivo judicial: la medida busca utilizar el fútbol —espectáculo de alta concurrencia— como un mecanismo de presión para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias y proteger los derechos de los menores.

la medida busca utilizar el fútbol —espectáculo de alta concurrencia— como un mecanismo de presión para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias y proteger los derechos de los menores. Vigencia: la normativa ya entró en vigor, por lo que los controles comenzarán a aplicarse de forma inmediata en las próximas fechas de la Liga Profesional y torneos internacionales.