Cómo fijar una cerámica o azulejo de la casa que se mueve: con un truco casero

Muchos arreglos de casa pueden ser costosos. Teniendo en cuenta que todo el tiempo se rompe o desarma algo, podemos buscar soluciones artesanales o algún truco casero para intentar solucionar los problemas simples.
Obviamente, si se rompe algo importante, hay que buscar ayuda profesional, pero los pequeños trabajos se pueden realizar de forma manual. Ejemplo de ello son las baldosas, azulejos o cerámicas sueltas que se mueven cada vez que las pisamos y que pueden terminar rotas si no las arreglamos a tiempo.
¿Por qué se aflojan las cerámicas de la casa?
Cuando las baldosas y azulejos de la casa se sueltan o se aflojan, puede que el pegamento que las fija al piso haya perdido efectividad o que originalmente no haya sido de muy buena calidad. La antigüedad de la casa, el peso que colocamos sobre las baldosas y los cuidados que tenemos también influyen en la vida útil.
Muchas personas viven meses e incluso años con las baldosas de la casa despegadas. A la larga, los azulejos o cerámicos se pueden quebrar, el piso se arruina y ni hablar de la mugre que se junta debajo.
La humedad y las filtraciones también deterioran las juntas de las cerámicas, el adhesivo que las mantiene firmes. Lo mismo pasa con la dilatación que se produce en los materiales con los cambios de temperatura.
El problema es aún mayor cuando los azulejos sueltos están en las paredes del baño, la cocina u otra habitación de la casa. En las paredes, las cerámicas sueltas pueden caer y romper algo o lastimar a alguien. Te dejo un truco casero para pegarlas en pocos minutos.
Truco casero: cómo fijar las cerámicas sueltas de la casa
Este truco casero es ideal para cuando la cerámica o el azulejo de la casa todavía no se ha roto y se puede reutilizar. También puedes cambiar la cerámica si tienes algunas de repuesto sin estrenar, pero si está rota la baldosa, no te conviene usarla.
Para este truco casero de construcción, vas a necesitar: un cincel o martillo chico, una espátula y pegamento para cerámicas o azulejos.
- Con mucho cuidado y con ayuda de martillo, retira la baldosa suelta.
- Limpia el adhesivo viejo que quedó en la baldosa y el del piso. Tiene que quedar liso y sin polvo, por lo que te conviene aspirar después de raspar.
- Coloca el pegamento de baldosas siguiendo las instrucciones o colócala en el piso o pared de la casa, nivelándola con las demás. Se puede rellenar la junta con un material específico para ello y con ayuda de una espátula.
- Finalmente, solo hay que limpiar bien las baldosas o azulejos para eliminar los pegotes o manchas. Un truco casero raído y simple que puedes realizar en casa.