Cómo fijar una cerámica o azulejo de la casa que se mueve: con un truco casero

¿Por qué se aflojan las cerámicas de la casa?

Cuando las baldosas y azulejos de la casa se sueltan o se aflojan, puede que el pegamento que las fija al piso haya perdido efectividad o que originalmente no haya sido de muy buena calidad. La antigüedad de la casa, el peso que colocamos sobre las baldosas y los cuidados que tenemos también influyen en la vida útil.

Muchas personas viven meses e incluso años con las baldosas de la casa despegadas. A la larga, los azulejos o cerámicos se pueden quebrar, el piso se arruina y ni hablar de la mugre que se junta debajo.

La humedad y las filtraciones también deterioran las juntas de las cerámicas, el adhesivo que las mantiene firmes. Lo mismo pasa con la dilatación que se produce en los materiales con los cambios de temperatura.

cerámica rota Las baldosas se despegan por el desgaste del pegamento o por la humedad.

El problema es aún mayor cuando los azulejos sueltos están en las paredes del baño, la cocina u otra habitación de la casa. En las paredes, las cerámicas sueltas pueden caer y romper algo o lastimar a alguien. Te dejo un truco casero para pegarlas en pocos minutos.

Truco casero: cómo fijar las cerámicas sueltas de la casa

Este truco casero es ideal para cuando la cerámica o el azulejo de la casa todavía no se ha roto y se puede reutilizar. También puedes cambiar la cerámica si tienes algunas de repuesto sin estrenar, pero si está rota la baldosa, no te conviene usarla.

Para este truco casero de construcción, vas a necesitar: un cincel o martillo chico, una espátula y pegamento para cerámicas o azulejos.

pegar baldosa Este truco es ideal para baldosas que no están rotas y solo se han despegado.