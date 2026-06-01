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Cómo fijar una cerámica o azulejo de la casa que se mueve: con un truco casero

Cuando caminamos por los pisos de la casa y escuchamos un ruido de baldosa suelta, lo mejor es buscar un truco para solucionarlo y evitar problemas más grandes

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco casero para solucionar uno de los problemas más comunes de casa. 

Un truco casero para solucionar uno de los problemas más comunes de casa. 

Muchos arreglos de casa pueden ser costosos. Teniendo en cuenta que todo el tiempo se rompe o desarma algo, podemos buscar soluciones artesanales o algún truco casero para intentar solucionar los problemas simples.

Obviamente, si se rompe algo importante, hay que buscar ayuda profesional, pero los pequeños trabajos se pueden realizar de forma manual. Ejemplo de ello son las baldosas, azulejos o cerámicas sueltas que se mueven cada vez que las pisamos y que pueden terminar rotas si no las arreglamos a tiempo.

baldosa suelta
No dejes las baldosas de la casa despegadas o sueltas por mucho tiempo.&nbsp;

No dejes las baldosas de la casa despegadas o sueltas por mucho tiempo.

¿Por qué se aflojan las cerámicas de la casa?

Cuando las baldosas y azulejos de la casa se sueltan o se aflojan, puede que el pegamento que las fija al piso haya perdido efectividad o que originalmente no haya sido de muy buena calidad. La antigüedad de la casa, el peso que colocamos sobre las baldosas y los cuidados que tenemos también influyen en la vida útil.

Muchas personas viven meses e incluso años con las baldosas de la casa despegadas. A la larga, los azulejos o cerámicos se pueden quebrar, el piso se arruina y ni hablar de la mugre que se junta debajo.

La humedad y las filtraciones también deterioran las juntas de las cerámicas, el adhesivo que las mantiene firmes. Lo mismo pasa con la dilatación que se produce en los materiales con los cambios de temperatura.

cerámica rota
Las baldosas se despegan por el desgaste del pegamento o por la humedad.

Las baldosas se despegan por el desgaste del pegamento o por la humedad.

El problema es aún mayor cuando los azulejos sueltos están en las paredes del baño, la cocina u otra habitación de la casa. En las paredes, las cerámicas sueltas pueden caer y romper algo o lastimar a alguien. Te dejo un truco casero para pegarlas en pocos minutos.

Truco casero: cómo fijar las cerámicas sueltas de la casa

Este truco casero es ideal para cuando la cerámica o el azulejo de la casa todavía no se ha roto y se puede reutilizar. También puedes cambiar la cerámica si tienes algunas de repuesto sin estrenar, pero si está rota la baldosa, no te conviene usarla.

Para este truco casero de construcción, vas a necesitar: un cincel o martillo chico, una espátula y pegamento para cerámicas o azulejos.

pegar baldosa
Este truco es ideal para baldosas que no est&aacute;n rotas y solo se han despegado.&nbsp;

Este truco es ideal para baldosas que no están rotas y solo se han despegado.

  1. Con mucho cuidado y con ayuda de martillo, retira la baldosa suelta.
  2. Limpia el adhesivo viejo que quedó en la baldosa y el del piso. Tiene que quedar liso y sin polvo, por lo que te conviene aspirar después de raspar.
  3. Coloca el pegamento de baldosas siguiendo las instrucciones o colócala en el piso o pared de la casa, nivelándola con las demás. Se puede rellenar la junta con un material específico para ello y con ayuda de una espátula.
  4. Finalmente, solo hay que limpiar bien las baldosas o azulejos para eliminar los pegotes o manchas. Un truco casero raído y simple que puedes realizar en casa.

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