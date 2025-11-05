La milanesa para compartir en un bodegón coqueto que vale $42.000

Una de las ofertas más populares del lugar es una promoción diseñada para entre 2 y 3 personas, con un precio de solo $42.000. Se trata de la "milanesa grande de la casa", que tiene salsa fileto, ali oli, picante suave, jamón, muzzarella y hasta 3 huevos fritos.

bodegón el corcho 2 La paella es otra opción de este bodegón.

La propuesta gastronómica de El Corcho es amplia y pensada para todos los gustos. Tiene también otras variedades de milanesas para compartir por aproximadamente $36.000. Además, incorpora otros platos como paellas, pollos, lomos y entradas de tortillas de papas, rabas y povoletas.

El Corcho se consolida como un bodegón imprescindible en el norte de Buenos Aires, al combinar autenticidad, sabores tradicionales y precios razonables para generar vivencias únicas. Para aquellos que anhelan explorar la gastronomía argentina con énfasis en la milanesa, en un marco acogedor y sin descuidar el bolsillo, este local representa una visita obligada.