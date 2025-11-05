La milanesa para compartir en un bodegón coqueto que vale $42.000

Un restaurante tradicional con un ambiente acogedor y cercano se presenta como la opción perfecta para disfrutar de una cena relajada o una salida nocturna en compañía de amigos o familia. Sus precios moderados lo convierten en un lugar atractivo, ya que permiten a los comensales sumergirse en una experiencia gastronómica integral enfocada en las milanesas. Y sobre todo, porque el bodegón está ubicado en una de las mejores zonas de Buenos Aires.
Situado en calle Agustín García 8107, en el coqueto barrio de Nordelta, este bodegón emerge como un refugio para quienes buscan calidad en las milanesas. El local captura la esencia de este plato argentino mediante un entorno que evoca los comedores clásicos, con una decoración simple pero cálida que invita a crear momentos memorables junto a seres queridos.
El bodegón con buenas milanesas
En una zona como Nordelta, donde los restaurantes suelen tener precios elevados, bodegón El Corcho destaca por su capacidad de equilibrar tradición y sabor en un menú especializado en milanesas. Atrae especialmente a los amantes de esta comida, ofreciendo opciones que fusionan la herencia culinaria del país sin afectar el presupuesto de los visitantes.
Una de las ofertas más populares del lugar es una promoción diseñada para entre 2 y 3 personas, con un precio de solo $42.000. Se trata de la "milanesa grande de la casa", que tiene salsa fileto, ali oli, picante suave, jamón, muzzarella y hasta 3 huevos fritos.
La propuesta gastronómica de El Corcho es amplia y pensada para todos los gustos. Tiene también otras variedades de milanesas para compartir por aproximadamente $36.000. Además, incorpora otros platos como paellas, pollos, lomos y entradas de tortillas de papas, rabas y povoletas.
El Corcho se consolida como un bodegón imprescindible en el norte de Buenos Aires, al combinar autenticidad, sabores tradicionales y precios razonables para generar vivencias únicas. Para aquellos que anhelan explorar la gastronomía argentina con énfasis en la milanesa, en un marco acogedor y sin descuidar el bolsillo, este local representa una visita obligada.