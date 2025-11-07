El bodegón en un barrio típico donde se puede comer bien por menos de $10.000

Las promociones son el gancho que nadie ignora: milanesa de pollo con guarnición a un precio de $8.000, costillas de cerdo con acompañamiento a $7.500 y sánguches de milanesa entre $7.000 y $8.000. Cada opción incluye papas fritas, puré o ensalada, según el día, y la porción es tan generosa que muchos piden la mitad para llevar.

bodegon san cayetano 2 Casi todos los platos del bodegón ofrecen guarnición.

La carta ofrece variedad para todos los gustos: desde milanesas napolitanas hasta supremas rellenas, pasando por parrilla económica y guisos de invierno. Los paquetes para compartir convierten a San Cayetano en el lugar ideal para grupos que quieren comer mucho y pagar poco, sin renunciar a la calidad.

San Cayetano se consolida como un clásico imperdible en Buenos Aires, donde la comida abundante, los sabores de siempre y los precios bajos se juntan para crear momentos únicos. Para quienes buscan la esencia del bodegón porteño en porciones generosas y sin afectar el bolsillo, este local en Sarmiento 1906 es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.