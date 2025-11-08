El coqueto bodegón donde se accede a un menú ejecutivo premium por $26.000

La promoción estrella es precisamente ese menú completo de tres pasos por $26.000, disponible tanto al mediodía como por la noche. Los clientes destacan la frescura del pescado y la generosidad de las porciones, algo poco habitual en Buenos Aires a ese precio. Además, la carta ofrece variantes diarias según la pesca fresca, lo que mantiene la sorpresa en cada visita.

bodegon patio 378 2 La carne, un infaltable en cualquier bodegón.

La oferta se completa con entradas compartidas, pastas caseras y carnes a la parrilla para quienes prefieren pedir a la carta. Los grupos encuentran mesas grandes y promociones para compartir, convirtiendo a Patio 378 en el lugar perfecto para salidas teatrales o reuniones después del trabajo sin gastar de más.

Patio 378 se consolida como un destino imperdible en la avenida Corrientes, donde la creatividad, los sabores argentinos renovados y los precios justos se combinan para crear experiencias memorables. Para quienes desean disfrutar de un menú completo de calidad en pleno centro porteño sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja con ganas de volver.