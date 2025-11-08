El coqueto bodegón donde se accede a un menú ejecutivo premium por $26.000

Un bodegón moderno con precios de barrio se convierte en la elección ideal para una cena relajada o una salida nocturna sin complicaciones. Sus precios accesibles permiten disfrutar de una experiencia gastronómica completa, con menú de tres pasos incluido, sin tensiones económicas. Este lugar no solo ofrece platos bien presentados, sino que celebra la cocina argentina actualizada: sabores clásicos con un toque contemporáneo que sorprenden a cada bocado.
En plena avenida Corrientes 1334, entre teatros y luces de marquesina de Buenos Aires, Patio 378 se posiciona como refugio para quienes buscan calidad y creatividad a precios razonables. El salón es amplio y luminoso, con mesas bien separadas, paredes de ladrillo visto y una barra que invita a quedarse. La decoración mezcla lo rústico con detalles modernos, creando un ambiente acogedor que invita a charlar largo y tendido.
El bodegón barato pero coqueto
En una ciudad donde los menús ejecutivos suelen ser caros y escuetos, Patio 378 rompe el molde con una propuesta de tres pasos por $26.000 que incluye entrada, principal y postre. Los comensales eligen entre opciones como calamar crocante con salsa tártara, pechuga rellena de jamón y queso, ñoquis de pescado con crema de langostinos o pesca del día criolla asada con vegetales grillados. Cada plato llega abundante y bien servido, acompañado de pan casero y bebida sin alcohol incluida en algunas versiones.
La promoción estrella es precisamente ese menú completo de tres pasos por $26.000, disponible tanto al mediodía como por la noche. Los clientes destacan la frescura del pescado y la generosidad de las porciones, algo poco habitual en Buenos Aires a ese precio. Además, la carta ofrece variantes diarias según la pesca fresca, lo que mantiene la sorpresa en cada visita.
La oferta se completa con entradas compartidas, pastas caseras y carnes a la parrilla para quienes prefieren pedir a la carta. Los grupos encuentran mesas grandes y promociones para compartir, convirtiendo a Patio 378 en el lugar perfecto para salidas teatrales o reuniones después del trabajo sin gastar de más.
Patio 378 se consolida como un destino imperdible en la avenida Corrientes, donde la creatividad, los sabores argentinos renovados y los precios justos se combinan para crear experiencias memorables. Para quienes desean disfrutar de un menú completo de calidad en pleno centro porteño sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja con ganas de volver.