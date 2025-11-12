El bodegón que tiene una tremenda milanesa con papas fritas para 3 personas vale menos de $50.000

Las promociones para compartir son el gancho principal: milanesa americana de ternera con cheddar, panceta y dos huevos fritos más papas fritas por $49.000 para 3 personas; la misma versión con suprema de pollo por idéntico precio. Ambas llegan en fuentes gigantes que alcanzan sobradamente y mantienen el calor hasta el último bocado.

bodegon favorito 2 La carne al horno es un must en este bodegón.

La carta del bodegón se completa con platos individuales como carne al horno con puré, bondiola braseada, rabas con limón, empanadas de carne cortada a cuchillo y tortillas de papa clásicas. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo a El Favorito en el lugar ideal para cumpleaños o previas sin exceder el presupuesto.

El Favorito se consolida como un clásico imperdible de Munro, donde la comida abundante, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan compartir milanesas monumentales en un ambiente cálido y sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja la mesa llena y la cuenta liviana.