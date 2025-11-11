Tortilla de papa rellena de milanesa: el invento de un bodegón para compartir

Las promociones para compartir son el gancho principal: risotto de camarones con arroz azafranado y gambas al ajillo por $24.000; macarrones con cheddar y pollo a la barbacoa para dos personas por un precio de $28.000 y la famosa tortilla de papa rellena de milanesa a la napolitana por $45.000, que alcanza sobradamente para 3 comensales. Cada plato incluye guarnición generosa y llega a la mesa en fuentes que mantienen el calor.

bodegon sinfin Los mariscos y la paella es otro de los fuertes del bodegón.

La carta del bodegón se completa con entradas clásicas como provoleta con tomates confitados, rabas con alioli y empanadas de carne suave, además de opciones vegetarianas y pastas caseras. Los paquetes para grupos convierten a Sinfin en el lugar ideal para cumpleaños, reuniones después del trabajo o cenas improvisadas sin exceder el presupuesto.

Sinfin se consolida como un clásico imperdible de Ramos Mejía, donde la creatividad, los sabores tradicionales renovados y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan compartir platos abundantes en un ambiente cálido y sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.