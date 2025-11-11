Certificado Único de Discapacidad: cuáles deben renovarse antes de que termine el 2025

Discapacidad Los CUD con fecha de vecimiento para el 2025 obtuvieron una prórroga para 2026.

Tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 obtendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.

Por otro lado, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que ya habían sido prorrogados en el 2024, los mismos deberían ser renovados en la misma fecha durante este 2025.

Estos certificados no estarán incluidos en la prórroga otorgada para los certificados con actualización en 2025. Si tienes que renovar el Certificado Único de Discapacidad antes de que termine 2025, deberás solicitar lo más pronto posible un turno en la Junta Evaluadora más cercana.

ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) explica que esta medida tiene como fin continuar brindado beneficios a los titulares del CUD, y también se les da más tiempo para renovar el documento. De esta forma se evita la saturación de turnos entre las prórrogas vigentes y la fecha de actualización original.

Si tu CUD tenía una prórroga en 2024, deberás renovarlo sí o sí antes de que finalice el 2025.

Por otro lado es importante destacar que la Junta Evaluadora tiene la libertad de solicitar nuevos estudios o informes para ampliar la documentación presentada por la persona con discapacidad, en los casos que la misma no sea concluyente.