ANDIS: Spagnuolo negó los audios y pidió que anulen la causa de supuestas coimas

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, afirmó ante los jueces de la Sala II del Tribunal de Apelaciones que su cliente niega haber participado en conversaciones donde se lo escucha describir presuntos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina y mencionar a Karina Milei. “Esos audios son falsos, estarían editados o hechos con inteligencia artificial”, aseguró.

Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem.

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah escucharon los argumentos de la defensa y del fiscal Franco Picardi, quien ratificó la validez de todo lo actuado hasta el momento y recordó que los audios fueron solo un disparador de una pesquisa que incluye otras evidencias y continúa bajo secreto de sumario.