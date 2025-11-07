ANDIS: Spagnuolo negó los audios y pidió que anulen la causa de supuestas coimas

La Cámara Federal deberá resolver en los próximos días si confirma el rechazo al pedido de nulidad presentado en el marco de la causa ANDIS, luego de una audiencia en la que la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, sostuvo que los audios que originaron la investigación son falsos.
El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, afirmó ante los jueces de la Sala II del Tribunal de Apelaciones que su cliente niega haber participado en conversaciones donde se lo escucha describir presuntos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina y mencionar a Karina Milei. “Esos audios son falsos, estarían editados o hechos con inteligencia artificial”, aseguró.
Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah escucharon los argumentos de la defensa y del fiscal Franco Picardi, quien ratificó la validez de todo lo actuado hasta el momento y recordó que los audios fueron solo un disparador de una pesquisa que incluye otras evidencias y continúa bajo secreto de sumario.
El juez Sebastián Casanello había rechazado previamente la nulidad solicitada por las defensas de Spagnuolo y de los dueños de la Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker.
Tras las apelaciones, la Cámara Federal quedó ahora en condiciones de emitir su resolución.
