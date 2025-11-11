Cómo hacer la limpieza del tambor del lavarropas de forma efectiva y sencilla

Embed - Tu equipo tiene el programa de “Limpieza de Tambor”? Si no lo tiene, este video es para vos! Tené en cuenta Las buenas prácticas ayudan a cuidar tu equipo y que dure más. Entre ellas: Usar jabón líquido Evitar suavizante o diluirlo con agua o vinagre de alcohol Hacer limpieza de tambor cada determinado tiempo Sabías que la mayoría de los equipos calientan el agua así sólo tengas conexión a agua fría? Yo no lo sabía! Cuando me mudé por primera vez hace más de 10 años compré un lavarropas sencillo que me achicaba las prendas y no entendía por qué. Era porque siempre dejé la configuración en 40 grados pensando que sólo usaba agua fría. Pero el equipo la calentaba! Una vez acerqué la mano y sentí el calor Si esta info te sirvió, entonces ponela en práctica y mandásela a esa persona que te lo va a agradecer! #casa #limpieza #limpiezaprofunda #hacks #lavarropas @decasa.style Tu equipo tiene el programa de “Limpieza de Tambor”? Si no lo tiene, este video es para vos! Tené en cuenta Las buenas prácticas ayudan a cuidar tu equipo y que dure más. Entre ellas: Usar jabón líquido Evitar suavizante o diluirlo con agua o vinagre de alcohol Hacer limpieza de tambor cada determinado tiempo Sabías que la mayoría de los equipos calientan el agua así sólo tengas conexión a agua fría? Yo no lo sabía! Cuando me mudé por primera vez hace más de 10 años compré un lavarropas sencillo que me achicaba las prendas y no entendía por qué. Era porque siempre dejé la configuración en 40 grados pensando que sólo usaba agua fría. Pero el equipo la calentaba! Una vez acerqué la mano y sentí el calor Si esta info te sirvió, entonces ponela en práctica y mandásela a esa persona que te lo va a agradecer! #casa #limpieza #limpiezaprofunda #hacks #lavarropas sonido original - Gastón Williams

El siguiente paso será colocar vinagre blanco en todos los compartimentos (donde va el jabón, el suavizante, etc), ya que este producto es ideal para limpiar los conductos.

Si el uso del lavarropas es moderado, se aconseja realizar esta limpieza de tambor y conductos cada 2 o 3 meses, y si lo usas mucho se aconseja hacerlo una vez al mes.

En caso de que nunca hayas realizado esta limpieza, te aconsejamos hacerlo dos veces, ya que comenzarás a notar que se genera mucha espuma (son restos de jabón) y aparece suciedad dentro del tambor.

Lavarropas limpiar La limpieza del tambor debe realizarse cada 2 veces si su uso es moderado.

Debes saber que con el uso constante, tu lavarropas acumula hongos, bacterias, pelos y mucha suciedad que terminan causando mal olor en el tambor y este luego se puede adherir a la ropa.

Además, lavar el tambor del lavarropas es ideal para poder alargar su vida útil y para conservar la calidad de tus prendas.

Una vez que haya finalizado el lavado del tambor, te aconsejamos abrir la puerta y dejar ventilar el interior por un buen rato (de esta manera evitaremos la formación y acumulación de humedad y hongos). A continuación, seca el tambor con un trapo o paño de microfibra seco y limpio.