Si recientemente pusiste ropa a lavar en el lavarropas y la misma salió sucia o con restos de una especie de barro, debemos decirte que el tambor necesita de una limpieza profunda.
Cómo hacer la limpieza del tambor del lavarropas de forma efectiva y sencilla
Paso para limpiar correctamente el tambor cuando el lavarropas no tiene esta función o programa incorporado
Por lo general, los lavarropas nuevos vienen con un programa que se llama "Limpieza de tambor", pero en caso de que el tuyo no lo tenga, a continuación te enseñamos qué hacer.
¿Cómo limpiar el tambor del lavarropas?
El primer paso es elegir un ciclo caliente en el lavarropas. Por ejemplo, puede ser algodón entre 60 y 90 grados o ropa de bebé. Si tu lavarropas te permite elegir las revoluciones, elegí 400. Recuerda que dentro del lavarropas no debes colocar nada, ninguna prenda.
El siguiente paso será colocar vinagre blanco en todos los compartimentos (donde va el jabón, el suavizante, etc), ya que este producto es ideal para limpiar los conductos.
Si el uso del lavarropas es moderado, se aconseja realizar esta limpieza de tambor y conductos cada 2 o 3 meses, y si lo usas mucho se aconseja hacerlo una vez al mes.
En caso de que nunca hayas realizado esta limpieza, te aconsejamos hacerlo dos veces, ya que comenzarás a notar que se genera mucha espuma (son restos de jabón) y aparece suciedad dentro del tambor.
Debes saber que con el uso constante, tu lavarropas acumula hongos, bacterias, pelos y mucha suciedad que terminan causando mal olor en el tambor y este luego se puede adherir a la ropa.
Además, lavar el tambor del lavarropas es ideal para poder alargar su vida útil y para conservar la calidad de tus prendas.
Una vez que haya finalizado el lavado del tambor, te aconsejamos abrir la puerta y dejar ventilar el interior por un buen rato (de esta manera evitaremos la formación y acumulación de humedad y hongos). A continuación, seca el tambor con un trapo o paño de microfibra seco y limpio.