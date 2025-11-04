Lavar las zapatillas en el lavarropa se vuelve muchas veces un desafío. El miedo a que se rompa el calzado o el mismo lavarropas, siempre está presente y puede a suceder. Es por eso que no está de más conocer algunos tips para hacerlo de una manera correcta y eficiente.
Cómo lavar las zapatillas en el lavarropas sin sufrir dolores de cabeza
Lavar zapatillas o cualquier tipo de calzado en el lavarropas, es muchas veces una odisea. El riesgo de una rotura está siempre latente
Las zapatillas tienen que lavarse con regularidad, por higiene y aspecto, más allá de que los fabricantes recomiendan no hacerlo tan seguido, ya que la vida útil del calzado no sería la más prolongada.
El problema es cuando llega el momento de meter las zapatillas en el lavarropas y estás provocan un estruendo durante el lavado, pudiendo dañarse, como así también el artefacto eléctrico.
Para conocer qué manera es la más eficiente para lavar las zapatillas en el lavarropas, ninguna persona debería desconocer los tips que ofrece el sitio sanytol.es, empresa de productos de limpieza y desinfección.
Como lavar las zapatillas en el lavarropas
El sitio especializado en limpieza estos consejos muy útiles para lavar las zapatillas en lavarropa:
- Lo primero que hay que hacer es sacarles los cordones y las plantillas a las zapatillas.
- Con un cepillo de cerdas blancas, refregar las partes de las zapatillas que tengan alguna mancha en particular, para que sea mucho más fácil su limpieza en el lavarropas.
- Colocar las zapatillas dentro de una bolsa especial y comenzar con el lavado.
- Lo ideal es lavar las zapatillas con algún programa corto de lavado. Y preferentemente que sea sin centrifugado. La idea es que las zapatillas estén en menor tiempo dentro del lavarropa, lo que significa menos golpes.
- Procurar que la temperatura del agua no sea muy caliente y además del jabón de la ropa, utilizar algún quitamanchas y desinfectante para la higiene de las zapatillas.
- Dependiendo el calzado, es recomendable secar las zapatillas al aire libre y al rayo del sol.
- Lavar los cordones manualmente o hacerlo en el lavarropas, en una bolsa aparte de las zapatillas.
- Las plantillas también se recomienda lavarlas a mano, para una correcta limpieza y para que no se deformen.
- Si uno prefiere no lavar las zapatillas en el lavarropas por miedo a que se rompan, limpiarlas con un trapo húmedo en la parte exterior y aplicar un desinfectante en su totalidad con un rociador.