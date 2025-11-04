Cómo lavar las zapatillas en el lavarropas sin sufrir dolores de cabeza

Las zapatillas tienen que lavarse con regularidad, por higiene y aspecto, más allá de que los fabricantes recomiendan no hacerlo tan seguido, ya que la vida útil del calzado no sería la más prolongada.

El problema es cuando llega el momento de meter las zapatillas en el lavarropas y estás provocan un estruendo durante el lavado, pudiendo dañarse, como así también el artefacto eléctrico.